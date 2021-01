El coronavirus dejó en bancarrota a Flavio Mendoza

Con respecto a su regreso a la escena teatral, Flavio Mendoza manifestó: "Había que apoyar la temporada en este lugar que tanto me dio. Carlos Paz me cambió la vida. Y tampoco podía dejar lo de Buenos Aires, después de luchar tanto para reabrir el teatro".

Flavio Mendoza lidera Tres Empanadas, un espectáculo que hace con Flor De la V en Córdoba, además de dos shows en Buenos Aires: Un Estreno o un Velorio y El Circo del Anima. Al respecto, dijo: "Estoy muy orgulloso porque los espectáculos tienen protocolos de mucho cuidado. Estamos volviendo a dar trabajo y eso me enorgullece, en Informados de todo".

Con respecto a los protocolos empleados en la producción teatral para evitar contagios de coronavirus, el productor indicó: "No sólo se sanitiza todo en cada función, sino que rotamos las butacas para que el público no se siente en los mismos lugares. He trabajado tanto en el protocolo como en lo que se ve arriba del escenario".