El Concejo discutirá la suba del boleto

La concejal ratificó su oposición a la propuesta del Ejecutivo municipal y destacó que el expediente enviado al CD “incluye hasta algunas desprolijidades”.

Hasta ahora, la agenda del Legislativo la próxima semana establece reunión de comisiones el lunes, en tanto que el martes habría parlamentaria y el miércoles se concretaría la nueva sesión.

Para la edil, la solicitud de aumento choca con la realidad de un servicio de colectivos que presenta muchas deficiencias, tanto en materia de vehículos, ya que hay varios viejos o que no cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad, como en lo relativo a frecuencias y horarios que no se cumplen. Por eso, no le dará su aprobación e impulsará el debate con sus colegas oficialistas.

Radicales

Ante el debate generado en torno a la proyectada suba en el transporte, el titular de la UCR, Pedro Rivero, cuestionó al Ejecutivo “con sus caprichos y oscuros aumentos de colectivos y lealtades”.

El dirigente repudió “enérgicamente” la suba. “Vemos con mucha tristeza la poca y nada voluntad –del gobierno de Aníbal Tortoriello– de resolver el aumento indiscriminado que está llevando esta empresa a los ciudadanos cipoleños, que golpea de lleno al bolsillo de los que estudian, de los que trabajan”, aseguró. Y agregó: “Este Ejecutivo, que tiene que defender a sus habitantes, los deja en una incertidumbre total porque hasta ahora lo único que le interesa es aumentar alevosamente el pasaje. Y como si fuera poco, a cualquier persona que opina distinto del jefe comunal la acusan de desestabilizador o de incumplimiento de deberes de funcionario público”.