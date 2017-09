"En 2016 fue el peor año con un cierre de 113 negocios, de un total de 3700. El año pasado muchos comerciantes optaban por trasladarse a los barrios, pero ahora no les queda otra opción que cerrar", indicó José Luis Bunter, titular de la Cámara de Comercio local.

Bunter agregó que entre enero y marzo del 2017 también se registró una caída. "Los negocios que cierran ya no vuelven a abrir. Los pocos registros de apertura que existen son comercios atendidos por sus propios dueños, que no tienen empleados. En cambio los que cierran dejan trabajadores en la calle, y eso no se recupera", comentó.

El titular de la Cámara expresó que ahora se registra una alza en apertura de heladerías y cervecerías lo que amortiza un poco la crisis.

"El problema más grave es la fuerte carga impositiva y la caída del consumo. Los comerciantes deben destinar el 70 por ciento de lo recaudado sólo para pagar los impuestos, sin contar el alquilar. Es demasiado. Te cobran impuesto por todo, sin retribución de servicios. Hay políticas públicas que acompañan a los nuevos emprendedores, pero no existe ninguna para apoyar a aquellos pequeños empresarios a que se mantengan", relató.

Además de la crisis del sector los comerciantes también están siendo atacados por una ola de inseguridad que afecta gravemente y causa temor a la hora de atención al público.

