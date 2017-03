Hay más cierres de comercios que en 2016

Como una muerte anunciada, la rentabilidad de los comercios en enero y febrero fue escasa o nula, y sin certezas en el horizonte, muchos decidieron bajar la persiana. La cámara local que representa a los mercantiles aún no tiene el número final de las bajas, pero su titular, Luis Bunter, aseguró que fueron meses negros, de liquidaciones y cierres de comercios, especialmente en el rubro de indumentaria.

La expresión más visible fue apreciada en las calles, con liquidaciones de la mercadería de hasta el 50 por ciento y carteles que anticipan el cierre en las vidrieras de varios comercios. Pero también la debacle se trasladó a las redes sociales que sostienen los grupos de Whatsapp, donde cientos de comerciantes cipoleños comparten desde reclamos e inquietudes hasta iniciativas colectivas y perfiles de mecheros y ladrones.

Esta vez, algunos apelaron a las redes para ofrecer todo el mobiliario que liquidaban: aires acondicionados, televisores, computadoras, maniquíes, estanterías y muebles donde alguna vez presentaron su mercadería al público. Según Bunter, lo hicieron por cierre de comercio o cambio de rubro, con el propósito de que otros comerciantes se hicieran de estos bienes.

“Los que pueden abren otro tipo de comercio, pero otros amigos comerciantes lamentablemente se vuelcan a la ilegalidad, vendiendo su mercadería en showrooms que nadie controla. Ese es el problema, lo más difícil de todo esto. Si el gobierno no asume su protagonismo, difícilmente alguien se va a arriesgar con la apertura de un negocio nuevo porque no conviene. Los costos son muy altos, por los requisitos que se exigen y la batería de impuestos y multas que hay que pagar”, consideró Bunter.

Todo esto, además, se traduce en una pérdida de fuentes de trabajo y de interés comercial. En ese sentido, el titular de la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti, Omar Bravo, calculó que la pérdida de trabajo es de un 10% más que otros años. Pero también hizo notar otras aristas problemáticas: no se está incorporando a nuevos empleados y aquellos que ingresaron para cubrir la temporada difícilmente permanecen, mucho menos los franqueros.

Bravo advirtió que la mayoría de los comercios que cerraron eran operados por sus dueños; y a la vez “hubo muy pocas aperturas”. En tanto, dijo que hasta el momento las grandes empresas han reducido los costos bajando o eliminando las horas extra y no tomando a ningún empleado más. “Por ahora, la situación se lleva de esa manera”, indicó.

Los alquileres de locales, por las nubes

Desde la inmobiliaria Soules aseguran que no tienen ofertas de locales para alquilar, pese al declive que registra la CIC y que también es tangible en el corazón de esta ciudad. Sin embargo, su propietario, Tito Soules, reconoció que aquellos locales que pasan mucho tiempo vacíos es porque a veces piden una locura y no se dan cuenta de que bajando los costos mantienen ocupado el inmueble y así no pierden. “Roca es la vedette de los locales comerciales en alquiler más caros”, sostuvo, y por dar un ejemplo, comentó que una propiedad grande, de 250 metros cuadrados, puede rondar entre los 35 y 40 mil pesos el mes. Para el titular de la CIC, Luis Bunter, los locatarios deberían replantearse los valores de los alquileres. “Si no ponemos todos un poco de nuestra parte, esto se complica más”, concluyó.