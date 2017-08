El comedor de la UNCo, casi listo para funcionar

Se trata de un millón de pesos que la administración central de la UNCo ya está ejecutando. Se mandaron a hacer las sillas y las mesas, y también está en proceso la compra de un freezer, una cocina y utilería necesaria.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Adriana Hernández, dio a conocer la novedad y aspira a que el anhelado comedor pueda ofrecer al menos un servicio de viandas para los estudiantes antes de fin de año.

“Es esperanzador terminar una gestión con algo que nos habíamos propuesto desde un comienzo. El momento político que transitan las universidades es muy difícil, por lo que recibimos esta partida con mucha satisfacción y alegría”, indicó Hernández.

El comedor está pensado para 200 comensales en cada uno de los dos turnos previstos para el mediodía. Además, entregarán viandas para que los estudiantes las retiren.

La idea es cubrir la demanda de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Medicina, ya que los alumnos que ingresen a primer año cursarán sus estudios en las aulas nuevas que fueron construidas en la sede de Los Tordos.

Tal es así, que el comedor planeó en su diseño una entrada que se comunica con Ciencias de la Educación y otra más orientada al ala de Medicina. “El campus universitario cipoleño es muy grande, ya que reúne a las dos carreras con mayor número de estudiantes (Psicología y Medicina), y es necesario insistir con eso. El comedor es muy importante y se requiere de mayor inversión para mejorar los servicios y la seguridad. Ahora tenemos asfalto y necesitamos trabajar dentro del campo, de manera de abrir sendas, poner luminarias, que sea un lugar más habitable”, reflexionó Hernández.

Durante el receso invernal, los docentes elaboraron otro proyecto para completar los comedores universitarios que están en marcha. Según Hernández, reunieron todos los requisitos para recibir una partida inferior al millón de pesos, destinada a la compra de equipamiento, por lo que se espera que en el corto plazo esta pueda aplicar también en el campus cipoleño.

Queda pendiente la cobertura de los cargos de la planta no docente, ya que no hay asignación presupuestaria por ahora para la apertura. Hernández calculó que se necesitan entre ocho y diez puestos, entre personal de cocina y un empleado administrativo específico. “Sabemos que contar con personal llevará tiempo, porque en este momento no hay crédito específico para crear cargos genuinos. Por eso, mi aspiración es que es al menos podamos arrancar con un servicio de viandas”, reconoció la decana.

Tuvieron que arreglar el techo

La empresa que construyó el comedor tuvo que readecuar el techo porque la caída del agua no era la adecuada. El inconveniente fue resuelto y ahora tienen que gestionar la conexión de gas ante Camuzzi. La construcción del edificio terminó en 2014. Luego, hubo varias dilaciones porque para dotar de gas a la estructura había que construir una subestación que suministre el servicio, en otro sitio de esta ciudad.