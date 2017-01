El Comandante Escobar criticó el 2016 del Municipio

El referente de los ex combatientes aseguró que el jefe comunal recortó la ayuda a los indigentes para ordenar las cuentas del Municipio.

El dirigente de los veteranos de Malvinas Hugo “el Comandante” Escobar volvió a cuestionar a la administración municipal de Aníbal Tortoriello y sostuvo que “el año pasado fue pésimo” en cuanto a labor de la comuna.

El también referente de la radiofonía local, a través de la FM Puerto Argentino, consideró en forma negativa sobre todo la política social del actual gobierno cipoleño, justo en una época en que la demanda de ayuda de la población más carenciada se ha multiplicado.

A pesar del tono sombrío con que describió el trabajo del Municipio, consideró que Tortoriello este año podría mejorar un poco su imagen política por el lanzamiento de algunas obras –como la pavimentación del barrio San Pablo– que estaban demoradas hace mucho tiempo.

De todos modos, el Comandante sostuvo que las posibilidades con que contará el jefe comunal en 2017 provienen de la estabilización de las cuentas públicas que logró en 2016, lo que consiguió merced a que “les sacó plata a los indigentes” al reducir la respuesta a la emergencia social de amplios sectores de la población.

Sostuvo que cada día son más las personas en Cipolletti que enfrentan necesidades socioeconómicas y no disponen de ayuda del Municipio. “Nosotros, en la radio, no damos abasto para responder a los pedidos que nos hace la gente a diario. Es realmente mucho. Nos solicitan alimentos, en particular leche y azúcar, pero también nos requieren directamente colaboración para tener un trabajo. Son muchos vecinos, mucha gente de las chacras”.

Para Escobar, quien desarrolla una intensa labor solidaria hace años, sus cuestionamientos no tienen nada que ver con “el distanciamiento” que existe entre él y Tortoriello desde los primeros meses de la gestión local. Por el contrario, enfatizó que su intención y la de la radio es seguir acompañando a los más necesitados y también continuar con el desarrollo de espectáculos para el pueblo, como los recientes festejos de Reyes Magos.

Así, para febrero está programado, el sábado 11, un homenaje al folclorista Gustavo Guichón, y el domingo 12, la tradicional jineteada de Cuatro Esquinas. Para finales de ese mes se ha organizado la celebración del Carnaval de los Peques, que será un evento de gran repercusión.