El Chala Parra y el sueño que no le pudo cumplir al Tigre

Parra en aquel momento no contaba aún con el curso de director técnico, ni mucho menos con el titulo que lo habilita para estar detrás de la línea de cal en los partidos oficiales.

image.png

"Tigre yo no tengo el titulo, no soy DT recibid. Empeza el curso yo te lo pago , averigua donde se hace y hacelo, nosotros te ayudamos a pagarlo. La verdad es que no me sobraba un mango, así que lo hable con mi amigo y jefe Silvio Rizza, que también me dijo lo mismo. Me facilitó los horarios para poder hacerlo y empece el curso, pero el impulsor fue el tigre. Después gracias a dios y luego de un par de años pude recibirme de DT" repasó sobre como llegó a ser director técnico.

En 2015, el Chala inició sus estudios logrando ser director técnico de futbol profesional, algo que le había pedido el Tigre. "El destino quiso que se fuera sin poder cumplir su pedido, dirigir al club de sus amores. Quizás, algún día pueda hacerlo. Seguramente él como mi hermano Claudio, los cuales eran amigos y solían seguirnos por todo el país alentándonos , en cualquier circunstancia se pongan contentos. Y porque no, alienten desde el cielo a su Cipo querido" posteó con emoción.

El ídolo del Capataz de la Patagonia, dirigió a Fernández Oro, Unión de Allen y La Amistad. Hasta el momento no ha llegado al banco de suplentes Albinegro, pero es una deuda personal y con el Tigre.

"Vuela alto amigo, gran parte de la historia Albinegra se va contigo. QEPD Tigre, con vos desde el cielo, la Banda seguirá alentando" cerró su posteó el goleador.

Los homenajes continuaron hoy durante el cotejo fúnebre. Durante el recorrido fueron a las puertas de La Visera de Cemento, donde algunos de los hinchas entonaron las canciones de aliento al equipo, dándole también el ultimo adiós al Tigre.