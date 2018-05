El bloqueo en Senasa frenó la exportación de frutas

Desde CAFI reclamaron al ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, una solución de fondo porque comenzó la cuenta regresiva para colocar la fruta en Estados Unidos, antes de que inicie la cosecha propia de su pera. El riesgo de quedar afuera y perder esa ventana comercial es inminente si el Senasa no puede seguir trabajando tras la reunión del martes.

La preocupación de la CAFI también se traduce en números: durante la semana, el bloqueo de ATE a los controles sanitarios de los contenedores frenó 350 camiones con un cargamento valuado en 10 millones de dólares.

En diálogo con LM Cipolletti, el director ejecutivo de CAFI, Marcelo Loyarte, aseguró que la fruta que no se exportará en tiempo y forma a los mercados internacionales representará una sobreoferta para otros destinos, con la consiguiente caída de los precios y competitividad. A esto se suma la falta de cumplimiento de compromisos internacionales asumidos y el efecto de afrontar costos asociados.

Con la tregua gremial, se reactivaron los controles aunque no hay certezas sobre la fecha de partida de los buques.

En ATE responsabilizaron a las autoridades nacionales del Senasa por las pérdidas económicas y explicaron que el conflicto es nacional por “un achique” de la planta de personal del organismo de control sanitario. “En la provincia son siete los empleados y la huelga será más dura si no son reincorporados” en el encuentro del martes, advirtió el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.

El organismo aduce que, en efecto, no se trata de despidos sino de contratos no renovados, pero el gremio no acepta la explicación. “Algunos de esos trabajadores tienen 20 años, figuran como contratados porque el organismo no cumplió con la obligación de pasarlos a planta permanente, por lo que si no los reincorporan retomaremos la protesta. Dimos una tregua, pero la huelga sigue”, detalló el dirigente.

El bloqueo se extendió por toda la semana en las aduanas rionegrinas y también en Centenario.

--> Habrá una cumbre en Buenos Aires

El paro de ATE en Senasa es nacional y la negociación para resolver la crisis también depende de un acuerdo entre la conducción nacional del gremio y el Ministerio de Agroindustria, que se reunirán el martes al mediodía. Hasta ese momento, el sindicato permitirá el funcionamiento de las aduanas en la región. “Hemos resuelto flexibilizar las medidas sólo por un plazo de cuatro días y a la espera del resultado de la reunión”, advirtió el titular de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar. Los bloqueos se reactivarán si no hay acuerdo.