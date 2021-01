El asado es un lujo en Cipolletti: ya cuesta $800 por kilo

De acuerdo con Bunter, el gobierno nacional debería tomar medidas para facilitar que haya más maíz para la nutrición bovina y una de las iniciativas debería pasar por la limitación de la cantidad exportable. Cabe indicar que, en este plano, la administración de presidente Alberto Fernández tomó días atrás una decisión más drástica y suspendió las exportaciones del producto hasta el 1 de marzo. La determinación reactivó el enfrentamiento entre el campo y el gobierno nacional y productores analizan protestas.

El dirigente cipoleño expresó que la reciente disposición gubernamental que promovió la venta de tres cortes de carne (asado, matambre y vacío) más baratos para las fiestas de fin de año no dan resultados, por cuanto no está garantizada la distribución por todo el país y generalmente quedan relegados a un pequeño sector de la población y no precisamente los más humildes.

Lo mismo opinó en relación con el programa "Carne para todos", cuyos alcances también resultan, según su visión, muy limitados. "Esas cosas no sirven", enfatizó y manifestó la necesidad que existe de un acuerdo con el sector agropecuario para lograr una solución de fondo. Agregó que los precios que se aplican en Cipolletti tienen relación directa con lo que se faena en el mercado de Liniers y las carnicerías no tienen incidencia en la suba de precios.