El 80% de los comerciantes se sienten inseguros

Presentación encuesta seguridad 3.jpeg

Los resultados centrales indican, en materia de percepción de inseguridad, que el 80 por ciento de los consultados considera insegura a la ciudad, en tanto que para un 79% el delito se ha incrementado.

En cuanto al nivel de victimización detectado, se puntualiza que el 44% de los encuestados ha sido víctima del delito en los últimos cinco años, y de ese porcentaje solo un 53% hizo la denuncia respectiva.

A los comerciantes se les requirió también su opinión sobre la Policía y la Justicia. En relación a la fuerza pública, se reveló que un 49% confía en la institución, en tanto que un 79% sostiene que la capacitación policial no es suficiente. En cuanto al Poder Judicial, el 73% de los encuestados no le tiene confianza y un 76% cree que no responde a las necesidades de la sociedad.

Presentación encuesta seguridad 2.jpeg

"Los comerciantes cipoleños se sienten inseguros y suponen que van a seguir sintiéndose inseguros. Y que no va a mejorar el tema de la seguridad. Es un llamado de atención importante", advirtió al respecto Miguel Abadovsky, referente del Grupo de Investigación Aplicada en Seguridad Ciudadana de la UNRN.

En cuanto al impacto de la pandemia, se constató que durante la vigencia del ASPO, medida de sanidad pública dispuesta en 2020 por el gobierno nacional, solo un 21 por ciento de los entrevistados recibió algún tipo de ayuda financiera. Por otro lado, un 80% sufrieron una baja en los ingresos y apenas un 4% los vieron incrementados.