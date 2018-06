Según un informe que se dio a conocer, las distribuidoras eléctricas del interior del país deben al 15 de mayo más de $15 mil millones a Cammesa. Se trata de 11 jurisdicciones de las cuales sólo la rionegrina Edersa es de orden privado.

El titular del Epre, Néstor Pérez, indicó que el último registro de deuda informado entre Edersa y Cammesa era de alrededor de los $800 millones, y que se debieron ajustar a un plan de pago para evitar la judicialización.

"En 2016 la deuda se dividió en dos, y se congeló la anterior. Lo que hace la empresa es pagar las deudas hacia adelante, pero no cancelar la anterior. Lo que provoca es que la deuda no crezca, pero tampoco disminuya. Es una decisión empresarial, porque nosotros comprobamos que tenían los medios para pagar y no lo hicieron por decisión empresarial", criticó Pérez.

Desde el primero de enero del 2016 se fueron pagando los costos porque hubo una decisión nacional de no perdonar la falta de pago. Pérez también indicó que si bien las multas provinciales fueron descontadas de las boletas de los usuarios rionegrinos, la empresa no lo informó por lo que será nuevamente sancionada.

Se multó por $20 millones a Edersa por mala calidad del servicio

El Epre volvió a multar a la empresa Edersa por mal funcionamiento del servicio eléctrico. Esta vez fue por $20 millones y está vinculado a cortes entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2017.

A través de la Resolución 196/18 el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad multó a Edersa por $20.251.326, sanción que corresponde al rubro Calidad de Servicio por molestias ocasionadas a más de 53 mil usuarios.

Desde Provincia explicaron que por ejemplo, en el caso de Roca donde 13.229 usuarios tuvieron problemas se les devolverá $3.597.040,02 en servicio eléctrico, y en Cipolletti, donde se afectó a 9.505 usuarios, recibirán $7.495.067,99.

Néstor Pérez, el titular del ente regulador, dijo que las sanciones se aplicaron por detectarse incumplimientos a los parámetros de Calidad del Servicio Técnico, referidos a la frecuencia y duración de las interrupciones de los suministros.