Dos Legisladores cipoleños se cruzaron por el agente financiero

Dos legisladores provinciales oriundos de Cipolletti se cruzaron fuerte tras el rechazo del bloque del FPV al pliego del nuevo agente financiero de la provincia.

Marta Milesi, de Juntos Somos Río Negro, le dijo a Marcelo Mango que “hace política con la visión de un microscopio”. Del otro lado le respondieron que “agravia porque no tiene fundamentos”.

Marcelo Mango denunció que los legisladores oficialistas direccionaron el pliego para que el Banco Patagonia continuara como agente financiero de la provincia.

“Cuando se agravia, es que no hay fundamentos. Milesi nos trata de paranoicos y nos dice que no tomamos decisiones propias, pero no tiene argumentos”, cuestionó. Además expresó que “los corruptos de la provincia, los que entregaron el banco, la energía y el sistema de de previsión social, hoy son los que están en el gobierno”.