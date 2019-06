Disminuyó un 66% el ingreso de carne vacuna a la ciudad

El bajón en el consumo del producto ha sido enorme. Las carnicerías venden mucho menos que antes. El bolsillo no da.

Que el rubro comercial de la ciudad no está pasando un buen momento a esta altura no es ninguna novedad. Sin embargo, se van conociendo algunos detalles de la retracción del consumo que resultan muy significativos. Y que no dejan de sorprender.