Discutirán un nuevo aumento para las empleadas domésticas

El gremio que nuclea a las trabajadoras del sector en la región irá por un aumento que podría ser superior al 29 por ciento, además de un 7% por zona desfavorable, con lo que este ítem alcanzaría un 35%.

Kopprio indicó que ninguna empleada debería cobrar ya por debajo del salario mínimo vital y móvil y dijo que el 29% que propiciaría como techo el gobierno nacional para los acuerdos paritarios del país "es muy poco" para su sector, puesto que prácticamente el conjunto de las trabajadoras cobra muy por debajo de la línea de pobreza. Por eso, indicó que el reclamo de incremento del básico posiblemente superará el tope que procura el oficialismo.

"La inflación ya no da para más. Ahora que están por empezar las clases, la plata no alcanza para comprar los útiles escolares por lo caro que están", enfatizó y cuestionó "a muchísimos empleadores de la región" porque no están cumpliendo con las pautas salariales y tampoco con las condiciones laborales, además de que abundan las situaciones de destrato hacia el personal.