“Nos quieren dar trabajo, no les estamos pidiendo que se vayan sino que nos den una oportunidad para trabajar. No nos quieren dar trabajo, nuestro pedido es uno solo. No le pedimos que se vayan a los del gremio, solo una oportunidad”, señaló Santana en diálogo con LU5.

Señaló que ayer tenían previsto una reunión con la cúpula de la Uocra para plantear espacios de trabajo pero finalmente se suspendió. “Ayer teníamos una reunión que no se hizo porque Víctor Carcar se echó para atrás, es como que se ríe de nuestra necesidad”, agregó el referente.

Santana se mostró a favor de incorporar en la mesa de diálogo a la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo. “Queremos que se concrete una mesa de diálogo si es posible con la ministra, con alguien del Gobierno”, añadió.

El referente indicó que las fuentes de trabajo se le son negadas por la dirigencia del gremio, al tiempo que aseguró que no era una cuestión de internas dentro de la Uocra.

“No es una interna, queremos trabajo. Se aprovechan de que no podemos salir por la cuarentena a buscar trabajo. Esta situación es crítica, hay gente que no tiene para darle de comer a sus hijos. Es difícil estar en la casa sin un sueldo”, aseguró el dirigente.

