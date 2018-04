Desfile y reconocimiento a los héroes de Malvinas

El Ejército envió al Atlántico a los conscriptos que cumplían con el servicio militar obligatorio, quienes en su mayoría no tenían la preparación suficiente. Hubo 645 muertos en el conflicto y muchos más al regresar, incapaces de soportar la indiferencia de sus compatriotas. El reconocimiento a los héroes de Malvinas llegó con el tiempo, y Cipolletti es una de las ciudades donde mejor se manifiesta. Por eso cada año llegan ex soldados de todo el país para vivirlo en carne propia.

“Es una marea verde. Hay compañeros de Tucumán, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y muchos otros lugares, a los que vamos a reconocer con medallas”, manifestó Hugo Escobar, referente de la agrupación Puerto Argentino. El desfile será en calle Bolivia 1140, desde las 16, y contará con 50 ex combatientes.

“El objetivo es contar la historia, transmitirla a todos los vecinos que quieran escucharla. Por eso los soldados van a estar ahí para charlar con quienes se acerquen, más allá del reconocimiento y de que habrá shows musicales para los que no se fueron de vacaciones”, manifestó Escobar.

El Comandante, como se lo conoce por sus actividades solidarias, detalló que entre los visitantes hay 12 tripulantes de la corbeta Guerrico, que encabezó el desembarco en las Georgias. “Nos juntamos por primera vez en 36 años”, aseguró. Y se mostró reconfortado por el apoyo que la ciudad le brinda a los soldados.

Otro ex combatiente, Víctor González -quien no forma parte de la agrupación- comparte esa sensación. “Nos abrieron las puertas, a mí me pasó. Y todos los días me dicen que soy un héroe, aunque para mí lo son quienes cayeron en combate”, aseguró.

50 soldados llegaron desde distintas provincias del país a la ciudad.

Sin expo

Este año las actividades comenzaron anoche, a las 22, con la vigilia, pero no hubo exposición de elementos utilizados en la guerra. “El intendente (Aníbal Tortoriello) nos quitó el apoyo para hacerlo y es una pena porque no podemos contar nuestra historia. Pero no queremos enfrentarnos a él, ojalá nos podamos sentar a dialogar y volver a hacerla en el futuro”, dijo Escobar.

