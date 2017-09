Desde el PJ cipoleño dijeron que Pichetto "vendió su alma al diablo"

Desde la conducción cipoleña del PJ cuestionaron la conducta del senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, y pidieron que se defina. A través de una carta abierta a la comunidad dejaron en claro fuertes críticas al senador y lo vincularon al macrismo. "No vamos a expulsarlo del partido para que no se victimice, pero claramente ya no representa nuestra valores", expresó Oscar Rodríguez a LM Cipolletti.