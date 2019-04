Recursos Humanos informó que está bien liquidado su sueldo. Aseguró que no fue despedida durante su licencia por maternidad, sino después.

Desde el Municipio afirman que correspondía pagarle $36 a la ex empleada

La directora municipal de Recursos Humanos, Gladys Solis, aseguró que a la ex empleada Laura Rodríguez le libraron un cheque de 36 pesos porque es lo que correspondía. “Está bien su liquidación porque se le hicieron los descuentos de los días de inasistencia que no justificó. No tenía mucho para cobrar. Ya había recibido un proporcional del aguinaldo”, expresó la funcionaria municipal.