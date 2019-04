No es la primera vez que la comuna busca desprenderse de tierras que no cumplen ningún fin y permanecen ociosas. En la anterior gestión, se impulsó una propuesta para desvincularse de siete extensiones, algunas de ellas de dimensiones considerables pero la mayoría bastante acotadas. No prosperó en su momento y quedó pendiente para el actual mandato, donde tampoco logró plasmarse.