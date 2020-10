Desalojaron una toma en Roca y hubo incidentes

Esta mañana un centenar de efectivos de la Policía de Río Negro desalojaron el predio que era ocupado por familias en el barrio denominado La Esperanza de General Roca . Hubo algunos incidentes once personas terminaron detenidas. Se conoció que la Policía no portó armas reglamentarias ni se habilitó el uso de balas de gomas, sólo postas de estruendos.

El lugar está ubicado entre las calles Hungría y Trelew de la ciudad de General Roca y el propietario del terreno perteneciente a la Asociación Patriótica Tiro Federal realizó la denuncia por usurpación y el posterior pedido de desalojo.

Esta mañana llegó la orden de desocupar el lugar, con un gran operativo policial con un centenar de efectivos.

Según se conoció, el jueves venció el plazo máximo que había otorgado la Justicia para que las familias abandonen el lugar de manera voluntaria, pero los ocupantes dijeron que se iban a quedar y resistir cualquier desalojo.

Desde el Gobierno indican que el desalojo fue pacífico

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Río Negro expresó que el desalojo del asentamiento fue pacífico, que no habían niños en el lugar y que no se utilizaron balas de goma sino sólo postas de estruendo, lo que no genera heridos. Además, indicaron que los incidentes incoaron con la llegada de algunos gremios al predio. Denunciaron que había montañas de piedras y bombas molotov para agredir a los efectivos.

"Cumplido el plazo dispuesto por la Justicia para que las personas que venían ocupando desde hace meses tierras del Polígono de Tiro de General Roca, se retiren de manera voluntaria, se dió cumplimiento a la orden judicial. El procedimiento de desalojo se desarrolló con normalidad", expresaron.

Según contaron, en forma posterior al desalojo, se produjeron incidentes con personas que se acercaron al lugar para tratar de impedir la evolución del operativo. "Para disuadir a estas personas, que arrojaban elementos contundentes se realizaron sólo detonaciones de estruendo, descartando el uso de postas de goma, como así también es de destacar que por disposición de la Fiscal y el Jefe de Policía, ninguno de los efectivos portaba su arma reglamentaria. Se realizaron 11 detenciones, por disposición de la fiscal y con el objetivo de garantizar el normal desenvolvimiento del procedimiento, las cuales serán identificadas y liberadas a la brevedad, quedando luego a disposición de la justicia", detallaron.

En tanto, en momentos en que se realizó el operativo de desalojo, que se realizó en forma pacífica, no había presencia de niños en el predio.

El operativo estuvo encabezado por la fiscal jefe Graciela Echegaray y el fiscal Ricardo Romero acompañados por el Jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Jara. Además estuvieron presentes representantes de la SENAF, de la Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría de Menores, Bomberos, personal de Salud y Vialidad Rionegrina.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro, grupos especiales COER y el resto de las diferentes unidades que integran la jurisdicción de la Unidad Regional II de General Roca, sin sus armas reglamentarias conforme a lo dispuesto.

Luego del desalojo se produjeron incidentes por los cuales 9 efectivos policiales resultaron lesionados sin revestir gravedad producto de golpes con piedras. La fiscal en jefe continuaba en estos momentos en el lugar hasta que finalice los diferentes trabajos para entregar las tierras al propietario de las mismas.

La Policía secuestró 16 bombas molotov.