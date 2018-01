El propietario, Eduardo Branchero, explicó a través de las redes sociales que notaron la ausencia de la Renault Kangoo color amarillo el jueves a la noche y que la Policía la encontró ayer a la madrugada entre la Ruta 22 y el acceso a la Criollita.

Robaron y quemaron una camioneta con fines solidarios Gentileza

"Hola amigos. Tengo una mala noticia, al menos para mi. Entre anoche y esta madrugada se llevaron mi camionetita amarilla (la de ORO Solidario) y la quemaron totalmente por la zona de la Criollita", expresó con dolor Eduardo en su página de Facebook junto a una serie de imágenes desoladores de su Kangoo destruida.

El vehículo era una herramienta fundamental de ORO Solidario, una organización compuesta por un pequeño grupo de voluntarios anónimos dedicados a recibir y repartir donaciones de alimentos no perecederos, ropa, garrafas, vales de compra y vouchers a personas necesitadas.

"Me duele porque la usaba en ORO Solidario", Eduardo Branchero, vecino de Fernández Oro.

Por otra parte, el dueño pidió ayuda a los ciudadanos para recolectar información sobre lo sucedido y así encontrar a los autores del hecho lo más rápido posible. "Se está investigando, pero si alguien sabe algo...agradecido", remarcó.

Finalmente, escribió un mensaje de despedida para la camioneta solidaria que generó emociones encontradas entre sus amigos y lectores: "Gracias amarillita por todas las satisfacciones que me diste. No hay mal que por bien no venga".

LEÉ MÁS

Vándalos defecaron en un pasillo de la Escuela Especial 4

Robaron y destrozaron el Club San Martín