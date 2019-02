Desalmados le robaron la casa rodante a un jubilado

"No entendemos cómo hicieron para abrirla y arrancarla, es algo que sólo los delincuentes saben. Hace 8 meses que estoy viajando y disfrutando lo que me queda de vida. Recorrí muchos lugares en este tiempo y ahora, en este momento desafortunado, un conocido amigo de Cipolletti me acogió en su hogar", detalló el hombre.

Si bien Antonio radicó la denuncia policial, pidió ayuda a la comunidad para dar con la ubicación de su casa rodante lo más rápido posible. "La Policía la esta buscando y nosotros también por nuestra cuenta, pero mucho no podemos hacer", reconoció.

La particular casilla es de color blanco con beige, tiene la parte frontal de una Ford 7000 y el casco de una Ford 350. Su dueño dijo que es muy "particular" y fácil de reconocer.

Cualquier información sobre la ubicación comunicarse con la dependencia policial más cercana o al número de teléfono 299-5505786.