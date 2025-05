Santiago Jara le dio la victoria a Cipo y avisa que "se viene un partido hermoso" con Olimpo

jara mellado.jpg

Germinal es un rival al que Cipo todavía no le había ganado en Rawson las veces que se enfrentaron desde el ascenso del equipo chubutense. "Yo creo que todos los rivales son difíciles, más cuando salís afuera. Pero sí, Germinal nos venía costando mucho. Ellos en su cancha se hicieron muy fuerte, incluso el año pasado tuvieron un muy buen arranque. Es un rival duro. Hacía frío, pero la cancha, la verdad, sin palabras, porque estaba hermosa, y eso ayudó un montón", destacó.

Para el delantero, la templanza del equipo fue clave: "supimos llevar el partido. El primer tiempo fue muy duro, muy trabado. En el segundo salimos mejor, así que supimos llevarlo y nos pudimos traer a victoria".

cipo festejo vestuario rawson.jpg

Cómo fue el gol

Jara metió una arremetida tremenda a los 42' del segundo tiempo para rematar al segundo palo y vencer al arquero Velázquez. "Fue un pelotazo de Nehuén (García) y ahí Cristian (Ibarra) fue a presionar, yo lo acompañé y pudimos recuperar. Él giró muy bien, justo quedé delante de él, me la dio, y ahí bueno, al que más limpio me pasé fue al central. Después, se me fue un poco larga y se la pude puntear al otro defensor que vino. Y bueno, ahí tuve un poco de suerte. Porque el rival quiere despejar, me rebotó y me quedó adelante, así que ahí la toqué una vez más y definí cruzado", relató el goleador.

"Más allá del rebote creo que fue una linda jugada, presionamos bien, ya terminaba el partido y que estuviéramos presionando creo que también deja ver las ganas que teníamos de llorar una victoria", destacó el delantero y agregó "uno siempre quiere hacer goles, pero que sean así para ayudar al equipo, la verdad que me pone muy contento, muy feliz. Muy agradecido con todo, con el club, con mi familia, con mi novia, agradecido con Dios".

Olimpo en La Visera, el próximo rival

El domingo que viene, por la novena fecha, se viene el clásico contra el aurinegro. "Se viene un partido hermoso, la verdad. Creo que más allá del rival, es hermoso por el momento que estamos viviendo. No solo nosotros, sino el club, la gente. Creo que la gente está feliz, que hace mucho no pasaba y eso hay que aprovecharlo. Muy contento por lo que estamos pasando, pero esto no termina acá, esto recién arranca", dijo Jara.

"Va a ser un partido durísimo. Olimpo, un gran rival, como siempre, uno de los más grandes de la categoría, pero como decimos nosotros, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie, así que nosotros vamos a seguir apostando a hacernos fuerte de local, a hacer nuestro juego", concluyó el pibe.