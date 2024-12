Qué dijo Cravero sobre su nuevo desafío en Cipo

“Había hablado con Marcelo Bastías hace 5 o 6 meses, no llegamos a concretar nada y ahora se dio la posibilidad. La verdad que me gustó la idea, gente nueva en el club, es un club grande del interior entonces decidimos ir a trabajar ahí”, dijo el flamante DT en diálogo con LM.

El experimentado entrenador tiene un recorrido importante, logró dos ascensos con Chaco For Ever. El más reciente fue en 2021 a la Primera B Nacional y su último club fue Deportivo Mandiyú, en el Regional Amateur.

El armado del plantel de Cipo

Este camino le permite a Cravero conocer jugadores, aunque el scouting en la zona sur sigue a cargo de Marcelo Bastías.“Estamos hablando mucho con Marcelo, viendo jugadores que nosotros conocemos de esta zona, de las otras zonas también. Conocemos los planteles y estamos buscando seguramente incorporar cinco o seis refuerzos, más todo lo que hay en el club”, comentó.

De momento, Facundo Crespo es la piedra angular, como indicó la dirigencia en su asunción el 11 de noviembre. Al arquero se suman juveniles como Sergio Ranquehue, Ibáñez, Jeremías Langa y Mauricio Quilodrán, aún vinculados al Capataz.

Por otro lado, resta saber el futuro de Manuel Berra, Yago Piro, Boris Magnago, Matías Kucich y Matías Carrera, jugadores que finalizaron su vínculo pero que serían tenidos en cuenta para el 2025. Federico Acevedo y Alan Gutierrez son juveniles que están a préstamo y deberían volver al club, al igual que Fabricio Illanes y Darío Giovanoni. “Se sumará alguno más de la zona que lo podamos ver, o alguno que esté en el plantel que por ahí no lo tenemos visto”, agregó.

Además del titular de la subcomisión de fútbol, Cravero contará con Gianni Moscone y Guillermo Doglioli en la supervisión de futbolistas. “Hoy estuve hablando con el coordinador y con el entrenador de la primera local y también con el conocimiento de ellos vamos a ir viendo lo que hay y de acuerdo a eso vamos a ir trayendo algunos refuerzos”, afirmó.

Cravero llegará a la ciudad recién en febrero y lo hará con su cuerpo técnico. Mario Valenzuela será su ayudante de campo, mientras que Fabián Enríquez el preparador físico, con quien estuvo en Chaco For Ever y Mandiyú. “Uno no ve la hora ya de empezar a trabajar, lo vamos a hacer recién en los primeros días de febrero. El 3 de febrero tenemos la idea de comenzar a trabajar para empezar a armar el equipo”, aseguró.

Aún no hay fecha de inicio de la temporada venidera, pero se estima que como todos los años, en marzo se ponga en marcha el Federal A, a pocas semanas de culminar el Regional Amateur. “Supuestamente el Federal A arranca siempre el 5 de marzo. Nosotros por lo menos queremos tener seis semanas antes del primer partido y estar entrenando para llegar bien a los primeros encuentros”, mencionó el DT.

En la previa a establecer su vínculo con el Capataz de la Patagonia, Cravero levantó el teléfono y se puso en contacto con Gabriel Nasta, el último director técnico del Albinegro. “Lo llamé a él para informarme un poquito del plantel, él es técnico igual que yo, entonces más o menos coincidimos en algunas cosas. Al margen de lo que Gabriel me dice, que me ayuda mucho, uno tiene que estar en el día a día y enseguida va conociendo a los integrantes del plantel”, sostuvo.

La cercanía con el plantel y la estadía en Cipolletti es necesaria para el nuevo cuerpo técnico para ponerse a tono con el material de la zona. Hoy en Chaco, el técnico y su equipo trabajarán con videos hasta su arribo a la ciudad. “Hay que verlos y analizar, ya a algunos uno los tiene vistos, los conoce. Otros los vamos a ver por video desde acá para ganar tiempo en algunos partidos. Hay que tratar de equivocarse lo menos posible en los jugadores que uno vaya a traer para no cometer errores y para armar algo interesante”, enfatizó.

Las expectativas para el Federal A con Cipo

El flamante director técnico del Albinegro sabe a qué institución llega y cómo fueron las últimas campañas, donde las irregularidades ha sido constante. “Si bien las últimas campañas de Cipolletti no han sido buenas, es un equipo grande del interior, yo creo que tenemos que pelear la clasificación”, reconoció.

El nombre y la historia del Capataz siempre es una presión extra que cae desde la grada hacia el cuerpo técnico y jugadores. El DT tiene claros los objetivos. “Siempre digo que lo importante es clasificar entre los cuatro o cinco equipos. Después empieza el verdadero campeonato, pero lo ideal es que cuando va llegando la finalización del torneo, hay que estar en un muy buen momento para tratar de pegar el salto, ¿no?”, analizó.

Será una zona muy difícil

Para el 2025, el Albinegro tendrá una zona compleja, porque la mayoría de sus rivales vienen de una buena temporada, alcanzando y batallando en los playoffs. “No conozco tanto a la zona, pero descendió Brown y va a pelear, Olimpo es un equipo que siempre está ahí, Villa Mitre también, son equipos grandes como Cipolletti. Creo que va a haber cinco o seis equipos ahí peleando”, mencionó.

Los bahienses siempre demuestran su jerarquía en estructura y juego, Santamarina se levantó y peleó. Germinal con orden llegó lejos, el Deportivo Rincón tiene los recursos para reforzarse con lo mejor y Brown de Madryn, más allá del descenso, no va a dar brazo a torcer.

En este contexto, Cipolletti, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y Sol de Mayo quedan como los más irregulares, aguardando también el equipo que consiga el ascenso desde el Regional. “Esto es fútbol, hay que armarse bien, entrenar bien, y tratar de equivocarse lo menos posible en los refuerzos, y pelearla, es un campeonato muy parejo. Hay veces que vas a poder jugar, otras que no vas a poder jugar”, dijo sobre el juego.

Al Federal A hay que conocerlo y la dirigencia apostó por Cravero por encima de otras probabilidades que se barajaron en las últimas semanas. “Nosotros hace mucho que estamos en esto, y conocemos cómo es el campeonato. Es un torneo realmente difícil, pero bueno, hoy en el fútbol no se juega tan lindo, por eso hay que estar, entrenar bien, prepararse bien, y saber que es un campeonato duro”, enfatizó.