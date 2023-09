Pillmatún tiene al goleador de la Confluencia: habla Gustavo Carrasco

Pillma ganó, gustó y goleó en la fecha 4 y el que se lució con tres tantos en el 5 a 1 fue Carrasco . El joven de 22 años, alcanzó los cinco gritos para quedarse como goleador en lo que va del Clausura. “Me siento muy bien y muy feliz en lo personal. Creo que el 9 o el goleador siempre vive de esto y que me esté pasando hoy, en las primeras fechas, es buenísimo, me pone contento”, contó a LM.

El conjunto cipoleño lleva disputados tres partidos y cuenta en sus filas nuevamente con un artillero más que efectivo. Los compañeros saben de sus cualidades y confían plenamente en su olfato goleador. “Ellos me dicen que soy el 9, el de los goles. Pido disculpas cuando no se la doy a alguien pero me aplauden y me dicen que siga así porque soy el que tiene que hacer los goles”, sostuvo.