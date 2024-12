Lo buscaron hasta de la Primera Nacional, pero Yago Piro sigue en Cipolletti

En su llegada a Cipolletti, Piro firmó contrato hasta diciembre del 2024 y ahora renovó por un año más. “Para mí la renovación en Cipolletti significa mucho porque es un lugar donde me siento bien, me siento feliz. La gente la verdad que me ha mostrado mucho cariño y yo siempre voy a estar agradecido por ese cariño”, aseguró.

“Es inmensa la gratitud que tengo con el club y su gente, lo valoro muchísimo y para mí es una de las cosas más lindas que me pasaron el en futbol”, sostuvo.

cipolletti yago piro.jpg

El mejor en una floja temporada

En última campaña de Cipolletti, más allá de los resultados, uno de los rendimientos interesantes fue el del zaguero central, quien se complementó de gran manera a Manuel Berra, Damián Jara o Matías Kucich.

El defensor de 30 años fue uno de los refuerzos que llegó en enero en la pretemporada con Gustavo Noto y desde allí se perfiló como titular en el Albinegro. “A nivel grupal se hizo una pretemporada espectacular, por ahí el arranque del torneo no fue lo que esperábamos y eso nos restó confianza. Tuvimos que sobreponernos a esa situación la verdad que el torneo se hizo muy cuesta arriba”, analizó sobre el 2024.

La primera etapa del año tuvo una negativa cosecha de puntos. El conjunto cipoleño no logró hacer pie y la clasificación le quedó lejos, tanto que finalizó jugando la Reválida con otro director técnico al mando, aunque Piro no perdió su lugar en el once. “Dejamos muchos puntos en el camino y terminó siendo un año bastante complicado. En lo individual me sentí cómodo jugando en Cipolletti, la verdad que es un club que me hizo sentir bien. Disfruté mucho estar en Cipo y ojalá pueda haber otros resultados”, aseguró.

El zaguero conoce la institución, demostró su capacidad para la categoría y sabe lo que quiere para la próxima temporada. “Espero que podamos tener un gran año deportivo, que seamos un equipo al que la gente le dé gusto ir a ver y que nos vaya bien a todos”, afirmó.

El dueño de la “2” jugó 24 encuentros de los 28 que disputó el Capataz en el año. Solo se perdió el choque ante Sansinena en La Visera por acumulación de tarjetas amarillas y sobre el cierre no fue tenido en cuenta por Nasta ante Sol de Mayo, en un duelo donde jugaron los juveniles, en la previa de los playoffs.

No pudo disputar la llave ante Sol de América debido a una lesión y su ausencia se sintió. “Tenes la responsabilidad siempre de estar defendiendo un escudo muy grande, eso hace que la camiseta sea pesada y juegues con una presión extra todos los partidos”, reconoció.

El desempeño en cancha lo llevó a ganarse el respeto del hincha, de los seguidores y hasta las devoluciones fuera del terreno de juego fueron positivas. “La verdad que me tomó por sorpresa y uno se siente muy feliz, porque detrás de uno está el trabajo que hace y la familia. Y la gente te reconoce el esfuerzo y siempre han tenido una palabra de aliento para conmigo, una palabra de cariño”, comentó con orgullo.

Yago no es el único de la familia en vestir la Albinegra. Pablo, su papá, fue zaguero central en aquella campaña del 2003 en el Argentino A, donde el Capataz cayó en la definición ante Racing de Córdoba.

El jugador conoce el peso de la camiseta por su papá y sus propios compañeros. “Me pasó personalmente cuando llegué al club, de escuchar a compañeros decir que jugar en Cipolletti era diferente a todo. Me tocó en carne propia darme cuenta de que si, de que Cipolletti es diferente”, sostuvo.

Las coincidencias del fútbol harán que Cravero tenga a un conocido en sus filas, ya que conoce a Yago desde pequeño porque jugó con Pablo Piro en 1999. “Con el técnico no he tenido comunicación, no he hablado, pero sí lo conozco de chiquito porque era compañero de mi papá cuando jugaban en Gimnasia de Jujuy”, concluyó.

Piro fue uno de los que decidió no jugar el Regional Amateur y entrenar por su cuenta en Trenque Lauquen. En una ventana amplia de negociaciones, Olimpo y Douglas anduvieron dando vueltas para llevárselo, y hasta algún equipo de la Primea Nacional, pero las intenciones siempre fueron continuar en Cipo.