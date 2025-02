La Visera, el transporte y el plantel, los desafíos de la dirigencia de Cipolletti

SFP Conferencia de club cipolletti (27).JPG Mancini, el presi de Cipo, habló de todo lo que le interesa al hincha en la previa al torneo. Sebastián Fariña Petersen

“El recuerdo de todos es el histórico y gran Cipolletti, del cual todos somos hinchas. Son conscientes de nuestra realidad, de hecho compartimos la mesa con los muchachos de Otamendi, Antoniana, Los Andes y todos tienen ese lindo recuerdo de ese durísimo e inolvidable Cipolletti”, repasó este viernes la máxima autoridad de la entidad en conferencia de prensa.

La realidad de la institución no deja de ser complicada debido a los magros resultados que se vienen sucediendo después de aquella gran campaña con Gustavo Raggio a la cabeza en 2021, donde el Capataz cayó en cuartos de final ante Chaco For Ever, dirigido justamente por el Chango Cravero, hoy DT de Cipo.

A pocos días de comenzar una nueva temporada el principal tema a resolver es la movilidad. “La verdad que es lo más difícil que nos está tocando gestionar, tanto al presidente, que está a la cabeza en varias de las negociaciones y también todo el grupo de trabajo que andamos a full con eso. Entonces, está complicada la negociación con la mayoría”, sostuvo por su parte Marcelo Bastías.

“El transporte es fundamental porque somos el tercer equipo del Federal que más kilómetros va a recorrer”, remarcó.

El Albinegro integra la Zona 1, donde recorrerá un total de 12.171 kilómetros. En su grupo, es el segundo en el ranking de los que más recorrido hará por detrás de Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi. “Estuve en Buenos Aires y nos invitaron al torneo juvenil de tres categorías para poder jugar con equipos de Nacional B y de Federal A. Y el gran problema, el número uno, es el transporte, porque estamos lejos de todo. Así que estamos ahí, están avanzadas las charlas con la gente de la empresa de colectivos y así con todos los demás sponsors”, comentó haciendo mención a la baja de Cipo del torneo juvenil por cuestiones de traslados.

LOS AMISTOSOS DE PRETEMPORADA

La preparación de cara a la competencia oficial siempre tiene diagramado partidos amistosos. En la actualidad, el contexto es difícil para muchos, sobre todo para los del sur debido a las distancias. El que mejor llegara con partidos de preparación será el Deportivo Rincón que iniciará una gira en Mendoza con equipos de categorías superiores.

Santamarina de Tandil está jugando con equipos de liga y se midió ante Ciudad Bolívar e Independiente de Chivilcoy, pares de la categoría. El resto solo realiza amistosos con elencos de las ligas locales.

“El técnico me había pedido que gestionemos unos partidos amistosos. Lo más cercano que tenemos es Costa Brava, Bahía, Viedma. Viajar a Viedma o Bahía son 6 millones de pesos en transporte, más 2 millones que gastemos en un hotel y 3 millones de comida. Hablamos de 10 u 11 millones de pesos, entonces está re difícil”, se sinceró el directivo.

Amistoso Cipo Rincón-AC (7).jpg

Cipolletti lleva varias pretemporadas sin realizar amistosos de alta erogación económica, los últimos fueron en Rosario en 2021. “Con el que hablo me dice lo mismo, 'dale, vengan'. Y yo les digo, 'te invito yo a venir”. Estamos la misma, entonces la verdad se hace difícil por las distancias. Pero estamos todo el tiempo, desde que asumimos, trabajando”, mencionó.

EL ESTADO DE LA VISERA DE CEMENTO

Otros de los puntos clave para el torneo será el terreno de juego al que en las últimas temporadas se lo vio deteriorado. De hecho los pocos campos de juego en condiciones y aceptables a la vista en la Zona 1 son los estadios de Kimberley y Círculo Deportivo.

Cipolletti por su parte buscará mejorar al 90 por ciento del estado de la cancha en relación al ultimo partido, en septiembre del 2024. Para preservarlo, el nuevo plantel aún no ha pisado el terreno.

“La Visera se cerró, como bien sabe todo el mundo. Cuando asumimos, al otro día se contrató una empresa que se dedica a eso y se iba a mejorar lo máximo, obviamente dependiendo del clima. Justo tocaron esos días de 40 grados. Los cambios de panes de césped, el sembrado, arenado, más de 15 bateas de arena para emparejarla, porque era un campo minado, son caros realmente pero los afrontamos porque era necesario”, sostuvo Mancini.

WhatsApp Image 2025-02-28 at 17.54.38.jpeg

Son pocas las imágenes que hay del estado de la Visera pero no obstante se puede apreciar una mejoría importante. Según lo que pudo averiguar LM, el sector de la banda que da sobre la platea es la más difícil de resembrar y la inversión ronda los 80 millones de pesos para su recuperación.

“Fue una inversión gigante para el club, pero bueno, es nuestra casa. El que limpia la casa espera visitas, y nosotros los vamos a esperar a todos cuando nos toque jugar de local en la tercera fecha con Brown”, aseguró el presidente del club.

Si bien el deseo del pueblo Albinegro era comenzar el año de local, arrancar recién en su césped en la tercera jornada le brinda un tiempo más al terreno de juego para la puesta a punto.

Por otro lado, se trabajó también en una campaña abierta al hincha para pintar el interior del estadio y los muros que dan hacia la calle O´Higgins. “Sé que es feo o difícil arrancar afuera, pero por el lado de la cancha nos da dos semanitas más para regenerar La Visera. La pintura por su parte fue una mano de todos”, reflexionó el mandamás del Capataz.

Respecto al precio de las entradas, adelantó que costarán "13 mil la popular y 20 mil la platea". ¡A copar La Visera!