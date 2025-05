La jugadora de hockey que se hizo arquera por "llegar tarde" y hoy es una de las mejores de la zona

Para la arquera, no es la primera incursión en este tipo de entrenamientos. “ Estuvo re bien, aunque no es una experiencia nueva, porque el año pasado ya estuve, pero siempre te enseñan nuevas cosas. El primer día por lo general se hace el test físico, la resistencia, salto, fuerza y velocidad, y después técnico. El día dos fue más tranquilo y solamente técnico”, explicó.

El evento se llevó adelante hace unos días en la ciudad deportiva de Neuquén y reunió a deportistas de varias provincias. Cabe destacar que la actividad es promocionada también por la Confederación Argentina de Hockey. “Esto es una concentración que se dio en la cancha de agua. Viene gente de la provincia de Chubut, de la federación de Chubut, de la federación de La Pampa, Neuquina y de Río Negro”, sostuvo.

A propósito de su lugar en la cancha y la escasez de arqueros en el hockey local, la "1" de Marabunta le ve el lado positivo cuando se trata de este tipo de concentraciones. “Sí, es mejor. Desde mi punto de vista está bueno, porque te puedes también lucir un poquito más. Entonces creo que lo re aprovechamos esto”, destacó.

Una historia muy particular con el hockey

Desde muy chica Emma estuvo ligada a la Hormiga, pero su carrera en el hockey comenzó hace apenas dos años. “Yo desde siempre soy de Marabunta porque mi vieja siempre jugó ahí, pero empecé a jugar en el 2023 y a atajar en agosto del año pasado. Hace muy poco tiempo”, contó.

Aún estaba en la sub 16 cuando la mandaron al arco. “Jugaba en el sub 16 B, un día llegué tarde a un partido y me pusieron a atajar a mí. Entonces ahí empecé a atajar, a mi profe en ese momento le gustó como atajé y a las chicas también. Entonces, siempre en los sábados que jugábamos me pedían que sea yo”, repasó.

Aprovechando esa situación y lejos de renegarse, optó por quedarse allí. “Y en un momento dije, 'bueno, listo, soy yo' y en los entrenamientos empecé a atajar. Al año siguiente, en 2024, me llamaron para jugar en el Sub-19A, en el Sub-16A y en la primera”, agregó.

Cada paso que dio fue certero y, con esos llamados para las distintas categorías, aparecieron también otras citas. “Ahí me llamaron al seleccionado, y ese mismo año tuve mi primera tecnificación, o sea esto que tuve ahora”, afirmó.

En la cancha de agua de Neuquén Capital, Emma no estuvo sola. También estuvieron presentes Sofía Sinatra, compañera de categoría. Además de la sub 16, asistieron Florencia Zapata, Isabella Dingevan y Delfina Verona. “Por suerte me tocó compartir con amigas de mi club, eran tres del Sub 16 y una compañera más del Sub 19 conmigo. Cinco en total”, repasó.

Con respecto a las concentraciones, esta es la primera del año y aún faltan dos para completar el programa que propone la Confederación nacional. “Son tres, acá tomamos la primera y faltan dos más que son más a mitad de año y a fin de año. Las devoluciones se van cerca de fin de año. Ahora fue más que todo grupal. Después eso baja a los clubes y a los profesores de cada club”, explicó.

En cuanto al calendario deportivo con Marabunta, Emma está atajando en el torneo zonal, que hasta el momento es el único torneo en disputa. “Ahora estamos jugando la integración. En octubre más o menos, o noviembre, es el Regional, y ya después tenemos seleccionados, pero con el club no, solamente el Integración”, dijo.

Las arqueras son pocas y Navone invita a que sean cada vez más las que se sumen al puesto. “Me gustaría que sí, que un poquito se contagie la onda esta de los arqueros y que podamos ser más. Hay clubes que directamente no tienen o hay uno para tres categorías, entonces por mi lado me gustaría que se disfrute también el lado del arquero”, afirmó.

Emma tiene objetivos claros con su carrera deportiva, disfruta del presente con el club y las citaciones a las concentraciones. Hay un sueño que la motiva y es llegar a vestir los colores celeste y blanco. "Tengo como un objetivo a futuro que es muy difícil de cumplir, pero lo tengo, que es poder ser seleccionada, por lo menos ir al Cenard a ver qué onda”, concluyó.