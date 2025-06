La emotiva frase del DT de Platense tras conseguir el histórico título en el Torneo Apertura

"Siempre le agradezco a Dios por las cosas que me dio y me hizo vivir. Ella fue mi vida, mi ejemplo y la persona que me enseñó que todo se consigue laburando", remarcó el técnico, quien había colocado la clasificación a la instancia decisiva en un segundo plano: "Hasta los 30 años fui muy exitoso y no me había dado cuenta de que el verdadero éxito era tener a mi vieja viva. Hoy simplemente estamos pasando un buen momento y, seguramente, desde donde estén, mi vieja y mi hermano están muy contentos".

El ascenso con Flandria y la semi perdida con escándalo incluido con Ferro

Cabe destacar que el binomio había logrado ascender a la Primera Nacional con Flandria, en 2016. Apenas cinco años después, compitieron de igual a igual con Ferro en la segunda división y alcanzaron las semifinales del Reducido, pero el Verdolaga cayó ante Quilmes como visitante a raíz de un polémico penal cobrado por Nicolás Lamolina, producto de una infracción inexistente del arquero Marcelo Miño.