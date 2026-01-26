La Amistad, otra vez el equipo de la zona que más lejos llega en el Regional Amateur

El conjunto cipoleño hizo pesar su jerarquía nuevamente y se metió en la final patagónica por tercera vez en su historia.

Desde que desapareció el Federal B, el equipo de Río Negro y Neuquén que más finales patagónicas en el Regional Amateur jugó es La Amistad . El conjunto cipoleño se enfrentará desde el domingo que viene, en una serie de ida y vuelta, a Boxing de Río Gallegos , donde buscará superar por primera vez esta instancia para disputar una de las cuatro definiciones por el ascenso al Federal A.

La serie contra Deportivo Roca fue durísima, con mucha pierna fuerte y nerviosismo hasta el final. Prevaleció la jerarquía individual del conjunto de Alfredo Tizza , que adelante fue más efectivo de la mano de Kevin Guajardo y desde allí justificó el 3-1 del global.

"Era una final, eran 180 minutos durísimos, lo sabíamos. Lo trabajamos mucho al partido. Los muchachos entendieron todo, tenemos un grupazo, tenemos terribles jugadores. Hay muchos que yo no los cito y el lunes están al pie del cañón. Eso es La Amistad, un montón de gente que estamos laburando para eso, para viajar ahora a Río Gallegos y conseguir el ascenso", declaró Tizza a LMCipolletti en el campo de juego del Luis Maiolino.

alfredo tizza maio Foto: Victoria Sánchez

Luego de dejar afuera a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, Boxing, de la capital de Santa Cruz, será el rival en la definición patagónica del certamen.

En este sentido, el técnico destacó la importancia de tener un plantel amplio para suplir las ausencias por diferentes motivos, como la salida de Jeremías Langa, que se fue a jugar a Gimnasia de La Plata.

"Creo que hoy por hoy lo importante es que somos 30 y que cualquiera puede jugar. No tuvimos a Langa, Zurita y Yoel (Juárez) y sacamos esta serie igual. El que entró juega igual y eso nos ha hecho llegar acá. El laburo que hemos hecho con el cuerpo técnico, con los utileros, con todos. Con Carlos (Roja, presidente) a la cabeza y esperemos que se nos de", deseó el entrenador.

la amistad roca victoria sánchez (8) Foto: Victoria Sánchez

Lo que se viene para La Amistad

Uno de los grandes temas a resolver es la logística. Hay dos mil kilómetros de distancia entre Cipolletti y Río Gallegos, entonces el viaje en colectivo demanda entre 25 y 28 horas según el ritmo que se pueda.

"Lo único malo es que nos van a agarrar con 26 horas de ida y 26 de vuelta, mientras que ellos a la vuelta si les va bien o mal, les da igual. Así que planificaremos bien con el Mono (Bravo, profe) y con los muchachos y con Carlos para ver cómo lo hacemos porque son cuatro días de viaje entre ida y vuelta", advirtió Tizza.

Boxing es un equipo poco conocido, pero desde el cuerpo técnico ya comienzan a trabajar el partido de vuelta para darle herramientas a los futbolistas. El campo de juego de Río Gallegos es de césped sintético, al igual que el del Luis Maiolino.

"Tenemos un equipo de video análisis y a Roca lo habíamos analizado muy bien. Sabíamos a quiénes teníamos que marcar y creo que lo laburamos bien allá y acá. No me gustó que se nos desmereció un poco el triunfo porque estas son finales y a veces se puede jugar bien o otras no, y nosotros lo entendimos a eso", finalizó el entrenador de La Amistad.

Cabe mencionar que en ambos partidos, más allá de que la serie fue pareja, La Amistad hizo figura al arquero rival, Bruno Corsi.