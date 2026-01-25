La Amistad jugará su tercera final patagónica del Regional Amateur

El equipo cipoleño igualó ante Deportivo Roca en el partido de vuelta y clasificó por el resultado de la ida.

La Amistad sufrió pero logró el objetivo y pasó a la final de la zona Patagónica del Regional Amateur. El equipo cipoleño igualó 1 a 1 con Deportivo Roca en el Estadio Luis Maiolino, pero se clasificó gracias al 2-0 de la ida.

El tanto del conjunto "amigo" fue de Kevin Guajardo, quien también había anotado en el cotejo disputado en Cipolletti. Será la tercera oportunidad para La Amistad en una instancia que buscará superar por primera vez en su historia.

El equipo de Alfredo Tizza tuvo las más claras en el primer tiempo, pero no lo pudo liquidar. Un error de Villalba en un pase atrás le permitió a Santiago Gómez tener la primera chance, pero la picó la pelota salió cerca.

El mismo futbolista estuvo a punto de abrir la cuenta con un remate desde mitad de cancha. Luego, Kevin Guajardo exigió una gran respuesta de Bruno Corsi con un gran zurdazo.

la amistad roca victoria sánchez (4) Fotos: Victoria Sánchez

Cuando se jugaban minutos de adición en la etapa inicial, Roca llegó al primero con una pelota parada. Facundo Laumann la bajó en el segundo palo y por el medio apareció Luciano Roberti para anotar de cabeza entre el punto del penal y el área chica.

Cada infracción fue motivo de conflicto y el árbitro, Danilo Viola, no mostró mucha capacidad para conducir el partido. Hubo varios tumultos protestas y por momentos el trámite se hizo cortado.

la amistad roca victoria sánchez (3)

Ya en el complemento y con el resultado a favor, el Naranja tuvo un par de aproximaciones claras para igualar la serie pero Enzo Vallejos no tuvo efectividad en la oportunidad más peligrosa.

La Amistad respondió de contra y Corsi le ahogó el grito primero a Gómez y después a Guajardo con dos grandes atajadas.

Deportivo Roca fue más nervios que fútbol en el final y la visita manejó mejor los tiempos, llevando el trámite al terreno que más le convenía.

En el cierre, Guajardo aprovechó la ventaja numérica ante Corsi y tocó al gol para sentenciar la serie.

En el festejo hubo algún altercado entre los futbolistas y con el público arrojando objetos, pero nada impidió la clasificación de La Amistad.

Cabe recordar que el ganador de la zona Patagónica disputará una de las cuatro finales para subir al Federal A.

SÍNTESIS

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Luciano Roberti, Santiago Villalba, Facundo Laumann, Juan Ignacio González; Carlos López, René Meyreles, Fabián Illanes; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Matías Suárez, Juan Celaya, Ariel González; Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Santiago Gómez; Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza

Goles: PT 47 Roberti (DR). ST 50 Guajardo (LA).

Cambios: ST, al inicio, Tobías Sanhueza por Illanes (DR) 6 L. Berthon por Meyreles (DR), 13 Diego Martínez por García (LA), 21 Luciano Pereyra por Guevara (DR), 24 Santiago Garcés por Alonso (LA), 30 Damián Jara y Nehuén García por Figueroa y González (LA).

Estadio: Luis Maiolino

Árbitro: Danilo Viola, Viedma