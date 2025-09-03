Indignante video: un futbolista le pegó a la árbitra por expulsarlo de la cancha

El brutal momento tuvo lugar en un partido de la primera C de Colombia. La agresión quedó registrada y generó un gran repudio.

Un violento episodio tiñó de violencia en el fútbol de la mano de un partido amateur en Colombia . Una árbitra fue agredida físicamente por un jugador tras ser expulsado durante un partido de la Liga de Fútbol de Magdalena.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en Aracataca durante un encuentro de la Primera C , categoría amateur organizada por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol). Según las imágenes que se viralizaron, Vanessa Ceballos sacó tarjeta roja al jugador , quien reaccionó furiosamente.

Según el relato de testigos y videos que se viralizaron en redes sociales, Ceballos mostró la tarjeta roja al futbolista Javier Bolívar , quien se encontraba en el banco de suplentes. En respuesta, Bolívar se levantó y le dio una cachetada a la árbitra. La agresión fue captada en video y rápidamente se viralizó , generando una ola de repudio tanto en Colombia como a nivel internacional.

Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

La jueza intentó responder al ataque, pero fue contenida por varias personas para evitar que la situación escalara. Finalmente, el jugador fue retirado del campo por un compañero que, incluso, pareció recriminarle su accionar.

"Al hombrecito debieron llevarlo de una vez a una comisaría", "Un jugador de esos por esa agresión a la juez no debería jugar profesional nunca más en la vida", fueron algunas de las respuestas que recibió el video, difundido por el analista arbitral José Borda en su cuenta de X.

Tras la viralización, la Liga de Fútbol del Magdalena condenó el acto de violencia y expresó su apoyo a Ceballos. A través de un comunicado, la entidad subrayó que "no aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres" y afirmó que "el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo" .

Quién es Vanessa, la árbitra reconocida en el fútbol colombiano

La árbitra Vanessa Ceballos cuenta con una trayectoria destacada en el arbitraje de Colombia. El 26 de febrero de 2021 integró la primera terna arbitral compuesta exclusivamente por mujeres en la historia del fútbol del país, durante un partido entre Barranquilla y Atlético Huila por la segunda división.

Más allá de ese hito histórico, Ceballos también se ha visto envuelta en situaciones polémicas. En 2023, el entonces presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, la criticó por no haber controlado un partido de la liga femenina en el que la jugadora Elexa Bahr, entonces en América de Cali, agredió a rivales.

arbitra vanessa ceballos

En diálogo con Gol Caracol, el entonces presidente del cuadro asegurador, Carlos Mario Zuluaga culpo a Ceballos de que el partido se tornara violento luego de que no sancionara una infracción contra Bahr.

El reciente ataque físico puso nuevamente de relieve una problemática persistente: la violencia de género en el deporte. A pesar de los avances hacia la inclusión y el reconocimiento de las mujeres en roles de liderazgo dentro del fútbol, incidentes como este muestran que aún existen resistencias culturales que derivan en agresiones físicas y verbales.