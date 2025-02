Independiente busca remodelar y techar su estadio: la foto del ambicioso proyecto

También se contempla la idea de realizar un techado en las cuatro cabeceras, lo cual es una deuda histórica del club con los hinchas. El eslogan sería “un nuevo estadio a costo cero para el club” debido a que el proyecto, que costará más de 36 millones de dólares, sería financiado por Azura Partners.

Aunque aún no se han determinado los plazos exactos, el plan contempla que la empresa encargada de financiar las obras en el estadio de Independiente obtenga la concesión para explotar los nuevos espacios. Esto incluye las 15.000 localidades, el estacionamiento, los palcos a estrenar, el museo y el restaurante.

Inicialmente, tendrá el usufructo total por 10 años y se le sumaría una concesión por cinco años con el 50% de los ingresos o prolongarla por una década con el 30%. Se estima que la obra tardaría 18 meses en etapas programadas. De esta manera, desde la dirigencia del club buscan que la Asamblea se concrete en las próximas semanas, para así avanzar con la presentación del fideicomiso necesario para ejecutar el proyecto.

El jugador que quiere "hacer historia" en Independiente

El lateral colombiano de Independiente, Álvaro Angulo, expresó su emoción por el gran arranque de año que tuvo el equipo y aseguró que le gustaría “hacer historia”. En diálogo con Pablo Ladaga para el programa Fútbol y Rosca (Splendid AM 990), Angulo, que llegó en el último mercado de pases y que el fin de semana pasado anotó el 2-0 definitivo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, recordó que “tuve la oportunidad de enfrentar a Independiente en 2019 y en la entrada del estadio vi la figura del Palomo Usuriaga, me llena de orgullo”. Además, se definió como “un jugador muy potente, veloz y que le encanta el gol”.

Con respecto a la hinchada de Independiente, Angulo confesó que “estoy muy contento porque desde que llegué me hicieron sentir el cariño… Desde que llegué el cariño de la gente me sorprendió un montón y que la gente se parara a aplaudirme me emocionó mucho”, además de subrayar que quiere aprovechar cada oportunidad que se le de en el “Rojo”. Por último reconoció que “sentí desde un principio la exigencia de Vaccari”, y aclaró que “me llevo muy bien con Cabral, es un personaje y es muy humilde”: