Historias de rugby: el jugador de Marabunta que va del tackle al consultorio

La relación con el deporte comenzó en su niñez, luego de algunas pruebas terminó de convencerse y no soltó más la guinda. “Arranqué a jugar recién más o menos a los 10 años, probé varias veces arrancar, pero no era algo parecido a rugby, era algo bastante tranquilo, como si fuera educación física, entonces no me llegaba a enganchar. A los 11 años, que se empezó a parecer más al rugby, ahí me gustó, y desde ahí no dejé nunca”, recordó.

marabunta rugby iñaki.jpeg

La decisión de quedarse en la región

Pasó su adolescencia en el rugby, llegó el egreso del colegio secundario y el momento de elegir qué carrera universitaria continuar. Opciones había, pero el hecho de seguir jugando y sobre todo en Marabunta hizo que se quedara cerca de casa. “Quería hacer algo en esta zona, también por el club, porque hay muchos jugadores que cuando terminan se van a estudiar afuera y yo sabía que acá en el club iba a tener la chance de jugar y que podía llegar a un buen nivel, cosa que por ahí en Buenos Aires y algunos otros lugares es más complicado, te lleva mucho más tiempo”, explicó.

La elección de odontología en Allen implicó pocos movimientos, pero también un ajuste en los tiempos para cumplir con las obligaciones. “Acá iba a encontrar un balance en el que yo pudiera jugar en un buen nivel, estudiar, trabajar y llevar mi vida. Entonces fue como importante eso, la decisión de quedarme", afirmó.

A sus 21 años transita el cuarto año en la Universidad Nacional de Río Negro, además de entrenar todos los días en Cipolletti. “Arranqué hace 4 años y ahora estoy en el tercero, es una carrera que sí me demanda bastante tiempo y con todo el tema del club es tratar de hacer un balance, los fines de semana tenés algunos viajes, días en los que tenés que quedarte estudiando, ir a entrenar, ir a jugar a otro lado y bueno todo ese tiempo invertido uno tiene que saber llevarlo”, expresó.

El calendario del año deportivo para Marabunta suele ser muy cargado desde los primeros meses, cuando comienza la pretemporada hasta noviembre que finalizan los torneos. Al mismo ritmo va el calendario de la facultad, pero Iñaki no afloja. “Justamente por eso estoy en tercer año y arranqué hace cuatro la carrera. Siento que, si me hubiera abocado al 100% a la universidad, hubiera sido más llevadero. Pero creo que, si no aprovecho este momento para jugar y para llevar esta vida, después no va a haber otro momento, es ahora que puedo jugar”, explicó.

iñaki izaguirre consultorio historia rugby.jpeg

El futuro odontólogo y jugador de Marabunta ya está en funciones por la disposición que tiene la universidad en Allen. El Hospital Escuela es uno de los más completos e Iñaki pasa de la cancha al consultorio constantemente. “Lo que tenemos en la facultad es un Hospital Escuela, entonces los estudiantes desde ya muy temprano tenemos contacto con gente. Empezamos a trabajar, a tener nuestros pacientes, equiparnos obviamente con todo el material”, contó.

Por las características propias del rugby algunos podrían pensar que por ser un deporte de contacto, las lesiones bucales aparecen como suele pasar en otro deporte. Sin embargo, desde su experiencia cuenta lo contrario. “La verdad que nunca me ha tocado a mí y muy pocas veces he visto lesiones que tengan que ver con el rugby. Es un deporte de contacto y está el riesgo, pero si uno usa protector bucal y se cuida, aplica bien la técnica y la regla, es muy raro que hayan lesiones de este tipo”, explicó.

El club es para toda la vida

Todavía quedan algunos años como estudiante, pero también varios como jugador. En un balance entre ambas carreras, Iñaki disfruta y afronta con responsabilidad ambas, siempre haciendo hincapié en lo valioso que es el club para él. “En realidad es más que el hecho de ser jugador, es estar ligado al club. Hoy mi rol dentro del club es ser jugador, es disfrutar de este proceso, pero después en algún momento me tocará seguir con otro tipo de tareas, así como le pasa a mi viejo, que fue jugador durante toda su vida y ahora está siendo entrenador. Mi abuelo también pasó por varios roles”, concluyó.