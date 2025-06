Escandaloso: El video que muestra el penal mal cobrado contra Cipo

No es el primero y seguramente no será el último fallo arbitral de este tipo en el ascenso del fútbol argentino, pero en este caso tomó mayor trascendencia porque fue la primera derrota como local del albinegro en el torneo, donde se erigió como el mejor de los 38 que integran la categoría gracias a la combinación de buenos rendimientos y resultados positivos.

Penal para Kimberley vs Cipo cobrado por el árbitro José Díaz

A este fallo se sumaron varias decisiones cuestionables del juez, que erró en varios fallos durante la tarde. La anterior presencia de José Díaz en La Visera había sido el mayo del año pasado, en otra derrota del Capataz por 1 a 0 ante Villa Mitre.

Los jugadores no pusieron excusas

Luego del partido, los referentes del plantel no esquivaron los micrófonos y dejaron sus sensaciones. Entre ellos, Facundo Crespo y Yair Marín no pusieron al arbitraje como explicación para la derrota. "No le echo la culpa al arbitraje, nosotros no hicimos lo que hacemos siempre. Lo pagamos caro con el gol de penal. Pero bueno, hay que seguir trabajando, creo que demostramos que siempre vamos para adelante", dijo el arquero a LU19 en el campo de juego.

"Le agradecemos a la gente por el aguante de siempre. Día nublado, mucho frío, la gente se podría haber quedado en su casa y vino a alentarnos", agregó Crespo.

cipo kimbe.jpg

"Es obvio que todos le quieren ganar al puntero del campeonato. Hicimos mucho mérito para estar donde estamos y hoy nos vamos preocupados porque tuvimos errores. Los pagamos caro y después no pudimos concretar las que tuvimos. A trabajar, pero con la cabeza en alto porque dejamos todo", declaró el capitán Marín.

"Estando allá arriba es más difícil todavía, porque la exigencia es doble. Porque es mantener los pies sobre la tierra, no creersela. Es un trabajo difícil pero estamos dejando todo. Este grupo está comprometido, sabemos lo que estamos jugando, el club donde estamos, la camiseta que representamos. Hoy nos vamos tristes porque perdimos el invicto de local, pero a dejar todo para seguir luchando por pelear arriba", añadió el marcador central.

La derrota del sábado de Villa Mitre de Bahía Blanca en Puerto Madryn ante Guillermo Brown (2-1) le permitió a Cipo mantener la diferencia en lo más alto de la tabla. El albinegro le lleva tres puntos al Tricolor, su escolta, a falta de tres fechas para finalizar la etapa regular en la zona 1.

La fecha 15 se completa este domingo con los duelos Deportivo Rincón-Germinal y Olimpo-Santamarina.