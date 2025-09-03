En Fernández Oro juntan fondos para cumplir el sueño de su cancha de hockey

Mediante una campaña que implica mucho esfuerzo, el hockey de Oro quiere cumplir el sueño de la cancha propia. Apuestan al apoyo de la comunidad.

En Fernández Oro tienen muy claro su sueño y objetivo del año: poder concretar la construcción de su propia cancha de hockey para que sus jugadores tengan el espacio donde desarrollar la actividad.

“Vengo coordinando hockey hace más de 8 años y han sido todos los años de emprender algo nuevo, pero siempre el objetivo fue tener nuestra propia cancha”, aseguró Gabriela Maad, referente de la disciplina en la región.

El equipo de Oro volvió a formar parte del Trueno Verde en este 2025 luego de estar representando la bandera local, sin club. “El año pasado volvimos a firmar convenio con el Club Fernández Oro de la ciudad, volvimos al club, después de unos años que estuvimos solo siendo 'hockey GFO', representando a General Fernández Oro”, comentó Gabriela.

fernández oro hockey (2)

Con ese acercamiento formal al club, llegó también un convenio para poder pensar en el campo de juego propio. “Firmamos un convenio, nos dieron un espacio para comenzar a hacer nuestra cancha, y este año se ha concentrado en distintas acciones. Se armó una subcomisión entre madres y jugadoras y, con la ayuda de familias, empresas y gente que ha colaborado con nosotros, estamos logrando hacer la cancha. Es media seven, no logramos hacer la cancha oficial de once”, detalló.

La tarea es ardua y los gastos se hacen elevados. “El costo es muchísimo, el valor es alto de lo que tenemos que juntar. Lo que se logró hasta ahora es hacer el cerramiento de la cancha y poner la tierra apisonada. Estos días estuvimos haciendo el baño para hockey y mejorando la iluminaria, pero nos falta la alfombra”, sostuvo.

Lo que cuesta, vale

En cuanto al precio de la alfombra, está estipulado en dólares y la compra se hará en el país. “30.000 dólares aproximadamente, he averiguado distintos precios en distintas empresas, hasta ahora estamos con una que es confiable, que es de Buenos Aires. Hay varias canchas acá de la zona que lo han hecho con esta empresa. Entonces, es como que también voy a lo confiable también, no solamente precio”, dijo.

Para llegar al monto requerido se vienen haciendo distintas tareas entre jugadoras y familias que acompañan. “Sí, ahora estamos haciendo unas rifas, estuvimos haciendo distintos eventos. Hicimos un bingo, hemos hecho otras rifas en otros momentos, y ahora hicimos una rifa sencilla. El valor del numerito es 2.000 pesos, los premios son un lechón y hay otras cosas más”, expresó.

La realización de eventos muchas veces cansa desde la organización y la búsqueda de fecha, por eso algunas familias optan por el bono contribución. “A raíz de eso, algunas familias prefieren colaborar con un bono de contribución hasta terminar de pagar la cancha, y otras jugadoras o familias prefieren seguir haciendo eventos. A veces cansa el estar haciendo eventos, rifas, vendiendo y por ahí algunos prefieren poner un bono”, afirmó.

fernández oro hockey

El hockey en Fernández Oro le abre las puertas a más de 70 jugadoras de distintas edades. “En este momento tenemos 75 jugadores, hemos tenido más, hemos llegado a tener 110 en un momento con todas las categorías, hasta la categoría de caballeros. En este momento tenemos de 4 años hasta mamis, que algunas tienen 50”, detalló.

Desde lo deportivo se busca también volver a tener un equipo en la rama masculina. “La idea es seguir creciendo, es volver a armar el equipo de caballeros en algún momento cuando podamos y tengamos ya la alfombra sintética. Supongo que el año que viene ya iniciaremos el año con la alfombra, con la cancha terminada, si Dios quiere”, expresó.

Con respecto a los equipos que hoy tienen, las Mamis se encuentran en plena competencia. “Mamis está participando en el torneo de Mamis, de Río Negro, sexta está participando en el torneo municipal de Neuquén. Con Mini Hockey, que son las categorías más chicas, hacemos encuentros”, mencionó Gabriela.

La concreción de la cancha propia apunta también a hacer más grande el número de jugadores. “Si bien el hockey nunca ha dejado de existir, en Fernández Oro la peleamos hace años, pero la idea es ya tener un espacio adecuado para poder tener más jugadores. Siempre nos caracterizamos por ser el semillero de otros clubes”, aseguró.

Las divisiones formativas Oro son importantes y la idea también es fortalecer al equipo local mas allá del orgullo que representa ser una cantera en al alto valle. “Muchos jugadores nuestros que se inician en Fernández Oro hoy están participando de otros clubes, porque obviamente cuando juegan, quieren una competencia, y quieren seguir creciendo en este deporte, se van a otros clubes más grandes”, concluyó.

Para los interesados en colaborar con dinero, los avances de la obra se pueden ver en la cuenta de Tik Tok “hockey_ club_gfo”. Para recibir fondos el alias es “canchaoro2025”.