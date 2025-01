"El Federal A es una carnicería", dice uno de los nuevos refuerzos de Cipolletti

"La verdad que muy contento de poder llegar a un club grande, a Cipo lo conozco de enfrentarlo y la verdad que me llegó la oportunidad por suerte. Tenía otras ofertas, pero nos inspiramos para ir para Cipo", dijo el jugador a LM.

Conocedor de la tercera categoría, también sabe quién es Daniel "el Chango" Cravero, su nuevo director técnico. Si bien nunca estuvo bajo sus órdenes, lo enfrentó cuando defendió los colores de Sarmiento de Resistencia en la temporada 2019/20. “Al técnico lo he enfrentado, sé que arma equipos duros, espero que este año sea con el mayor de los éxitos para cada uno, así que vamos a dar pelea hasta el final. Estuve en Sarmiento de Resistencia y enfrenté a un equipo muy duro. Siempre dio pelea y daba que hablar, seguramente vamos a andar bien”, aseguró.

mbombaj festejo.jpg

Una extensa carrera

Mbombaj paso por Defensores Unidos, Juventud Antoniana, Los Andes, Sarmiento de Resistencia, Boca Unidos, UAI Urquiza, Sportivo Italiano, Guillermo Brown, Villa Dálmine y Atlanta.

Su último equipo en 2024 fue San Jorge de Santa Fe, pero las ganas de competir lo sacaron de allí. “Me siento bien físicamente y mentalmente también como para afrontar este hermoso desafío de nuevo. El año que pasó, me fui a San José a jugar el Regional y también jugué liga local. Me sentía muy bien pero hablando con mis amigos de la familia, dije que no quería estar tan tranquilo, sino que necesitaba seguir compitiendo”, sostuvo.

Gustavo juega por la izquierda y lo ha hecho en diferentes sectores del campo. “En banda izquierda la puedo cumplir cualquier función. Me siento cómodo, tanto lateral como de volante, no tengo drama en el ataque, en la defensa no tengo problema”, se describió.

En las últimas temporadas, Cipolletti contó con Leandro Wagner, Matías Kucich y un poco más atrás con Alejo Tabares para recorrer ese sector, teniendo algunas deficiencias de mitad de cancha hacia adelante. Mbombaj por ese lado estará junto a Ignacio Montero, que es más bien defensor. “Si yo estoy de volante, capaz que participo mucho más en la llegada al arco rival, tanto con las pelotas paradas como en velocidad”, agregó.

El jugador de 33 años también ha jugado en la defensa. “De lateral también, primero la marca, y después cuando tengo la posibilidad de pasar, paso. Soy también de ir mucho al ataque jugando de lateral, así que no tengo problemas en adaptarme en las posiciones, porque me siento cómodo cualquiera”, amplió.

En la temporada 2014/15, el futbolista vistió los colores de Guillermo Brown de Puerto Madryn y visitó la Visera de Cemento, donde los chubutenses se quedaron con el duelo por 2 a 0. Gustavo recuerda el escenario y volverá después de casi 10 años. “Me acuerdo de una cancha muy difícil. Tenía en ese momento a la gente en contra. Pero es lindo sentir el apoyo de la gente. Siempre la cancha estaba llena, entonces eso al jugador lo hace tener otra energía. La presión que te da la gente es hermosa por lo menos a mí”, concluyó.