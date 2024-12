El cipoleño Leskovar sigue haciendo historia en el ajedrez

En esta oportunidad, el cipoleño, fue el único representante de la provincia . Estaba estipulado que otro patagónico, Daniel Pacheco , participara en el Campeonato, pero no pudo ser posible. “Fui solo, en realidad íbamos a ir con Daniel Pacheco, que es de Neuquén , un muy fuerte jugador, pero lamentablemente por razones de salud no pudo viajar. Íbamos a viajar juntos y en el último momento suspendió el viaje”, sostuvo.

¿En qué eventos de ajedrez participará ahora Mario Leskovar?

El tres veces ganador del evento será el representante nacional en el Panamericano Senior y el Mundial de la categoría en agosto y noviembre del 2025. “El torneo Panamericano 2025, se hace en João Pessoa , Brasil, cerca de Recife, en agosto. Y el Mundial Senior se hace en Gallipoli, Italia, que es una zona costera, entre el 20 de octubre y el 2 de noviembre. Esas son las fechas de los dos eventos más importantes”, confirmó.

Mario, no suele competir de manera regular en los torneos nacionales, son contadas las veces que dice presente en el calendario anual. "Participo en algún que otro torneo, este año hice Mar del Plata, el Internacional en Semana Santa. Me fue muy bien en la categoría y en la general me ubiqué sexto, éramos 300 jugadores de 12 países. En realidad yo no lo hago en forma permanente, trato de jugar en los torneos dentro de mi categoría. Jugué en Villa Puelo hace poco, también anduve bien”, repasó.

WhatsApp Image 2024-12-19 at 16.00.15.jpeg

Su motor, como en cualquier deportista, es la motivación, sin eso cuesta afrontar las competencias, por esa razón a veces prefiere no estar en algunos torneos. “Hay que tener entusiasmo, este torneo me ha dado un poco de entusiasmo de competir. A esta altura cuesta un poco más, por suerte este torneo lo tomé con ganas y eso es una de las cosas importantes para poder jugar”, aseguró.

Las ganas muchas veces se contagian y en esta oportunidad llegaron por los compañeros que el ajedrez le ha regalado. “Sin ganas se complica, exactamente, hay que tener entusiasmo y ganas de sentarse. Lo mucho que ayuda, es el compañerismo y la amistad con los jugadores, que son muchos conocidos de otras épocas. Entonces eso hace muy agradable la participación”, explicó.