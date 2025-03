Con Marabunta en acción, arranca el Patagónico de rugby: todo lo que tenés que saber

El inicio está pautado este próximo domingo 1 de marzo. ”Si bien arranca un fin de semana largo, es un año muy cargado de competencia entonces no se podía prorrogar. Hubiese sido bueno que no cayera justo en el fin de semana largo, pero igual todos los equipos estuvieron de acuerdo, así que no va a haber inconvenientes”, comentó Hernández.

Con los dos grupos, la fase inicial tendrá tres fechas, terminando con el último juego el 15 de marzo para luego jugar las semifinales el 22 del mismo mes. El cierre de esta edición será el 5 de abril.

El Regional Patagónico implica muchos kilómetros que las instituciones deben afrontar en dos meses. “Es un torneo que va a durar unos dos meses. Con respecto a los viajes este es un torneo que da plaza para el Torneo del Interior donde hay aportes. La UAR te aporta por kilómetros, si te toca jugar en Comodoro los mil kilómetros tienen un valor que la UAR lo aporta te ayuda”, explicó el presidente.

Otro de los puntos claves para el rugby Patagónico más allá del viaje es la logística en cada una de las ciudades, por esa razón la fraternidad del deporte cobra un rol primordial entre los clubes. “Lógicamente, esto es amateur, después tenés que pagarte el hotel y el club que recibe te invita con las cenas y los almuerzos”, sostuvo

Los equipos de la zona volverán a buscar llegar a lo más alto del Patagónico, de hecho son los candidatos por lo hecho en el 2024, dónde estuvieron dentro de los primeros cuatro lugares. “Nosotros en el valle estamos, por los resultados, un poquito arriba en el nivel, sobre todo con Marabunta y Neuquén, que vienen de jugar el Cuyano. Neuquén salió campeón el año pasado, Marabunta segundo, y Roca tercero. De los cuatro semifinalistas, el otro fue Águilas de Tierra del Fuego, nuestra unión tiene tres equipos clasificados, reconoció.

En la primera fecha por la zona 1 Marabunta recibirá a Calafate RC y Las Águilas chocarán ante Chenque. En la zona 2 Neuquén RC hará de local ante Puerto Madryn mientras que Roca RC viajará a El Bolsón para enfrentarse a Jabalíes.

Primera fecha, este domingo: Marabunta-Calafate a las 14, Las Águilas-Chenque a las 16. Por la zona 2, Neuquén RC enfrentará a Puerto Madryn RC a las 14 del domingo y el lunes en el Bolsón cerrarán la primera fecha Jabalíes RC y Roca RC.