Cipolletti y otro triunfazo de visitante sobre Liniers para seguir arriba

Con la necesidad del triunfo, Liniers tuvo mucho ímpetu para buscar el gol, pero llegando a los 20' llegó la expulsión de Franco Lefiñir. El volante le pegó una patada sin pelota a Wagner a la salida de una pelota parada y el Chivo se quedó con 10 futbolistas.

Al quedarse con un menos, el local se reordenó atrás y Cipo manejó la pelota casi a placer, aunque no pudo profundizar. El trámite fue bastante pobre y así se fueron al descanso sin goles.

image.png

Para el arranque del complemento, Bonjour mandó a Santiago Jara por Doello, pero Liniers inició mejor nuevamente y tuvo varias aproximaciones con el empuje de la necesidad. Ante la falta de juego, el DT visitante siguió moviendo el banco y sacó a los dos laterales para los ingresos de Tabares y Alex Díaz.

Promediando la etapa final, el cambio del técnico que modificó el marcador fue el ingreso de Carin Najul. El volante creativo armó la jugada que derivó en la apertura del marcador, donde intervino Santiago Jara y terminó en el pase a la red de Jonathan Palacio.

Después del gol, el trámite se hizo de ida y vuelta, porque Liniers no tuvo otra que salir a buscar la igualdad y Cipo dispuso de muchos espacios adelante. El Albinegro tuvo varios contragolpes para liquidar el pleito pero le faltó efectividad.

Los de Bonjour defendieron los tres puntos con uñas y dientes hasta el final y se llevaron una victoria clave para sus aspiraciones de clasificar como tercero en la zona A.

SÍNTESIS

Liniers: Lucas Partal; Julián Taverna, Mauro Martínez, Carlos Giménez y Nicolás Benavídez; Franco Lefiñir, Gonzalo Barez, Joaquín Parra, Alejo Roa; Mariano Mc Coubrey y Massimo Monti. DT: Pablo Landeiro

Cipolletti: Facundo Crespo; Guillermo Funes, Elvis Hernández, Manolo Berra, Leandro Wagner; Lucas Argüello, Franco Amarfil, Luis Dezi, Laureano Doello; Favio Cabral, Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour

Gol ST 28 Palacio (C)

Cambios: ST, al inicio, Santiago Jara por Doello (C), 17 Alex Díaz y Alejo Tabares por Funes y Wagner (C), 21 Gonzalo Gil por Monti (L), 26 por Dezi (C), 25 Carin Najul por Cabral (C) y Alexis Bulgarelli por Parra (L), 32 Julio Acosta por Benavídez (L), 44' Ezequiel Rodríguez por Amarfil (C).

Incidencia: PT 20 expulsado Lefiñir (L)

Árbitro: Brian Ferreyra

Estadio: Alejandro Pérez, Bahía Blanca