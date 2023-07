Cipolletti los une más allá de todo: la historia del abrazo entre Jara y Mellado

“Es un abrazo de reencuentro con Damián, hace mucho que no nos veíamos. Es una persona que quiero mucho, que es cómo yo, que salió del club y la peleó desde abajo para estar ahí, para poder seguir esta carrera que es difícil. Parece simple pero no es fácil” , dijo Mellado a LM Cipolletti.

Cuando finalizan los torneos, a veces los caminos se separan, pero las amistades son más fuertes que las distancias. “Uno se habla por teléfono pero no lo veía porque él estuvo jugando afuera, después en Madryn. Justo se dio la posibilidad del encuentro, pasamos un lindo rato con charlas medias rápidas pero lo importante es que se ganó”, siguió Damián.

Jara volvió a la titularidad para la fecha 21 ante Liniers y Mellado se sumó al equipo bahiense en el mercado de pases de invierno. El cipoleño llegó a Bahía para ser titular y los amigos se chocaron frente a frente, pero en la previa hubo sonrisas y afecto. “Fue abrazo de amistad y de respeto. Sabemos que cuando nos enfrentamos, por más amigos que seamos nos queremos ganar. Ésta vez se lo llevó el pero me pone muy contento su presente”, declaró Mellado.

Uno conoce las debilidades del otro, pero Damián sabe que Lucas no tiene como opción perder, algo que también le sucede a él. “El hecho de jugar con un amigo es lindo, obviamente le queres ganar. Lucas es una persona que no le gusta perder en nada, desde un reducido hasta en el truco y te lo festeja el doble”, contó sobre su amigo.

Dos personalidades ganadoras se vieron las caras en La Visera, pero además dos jugadores de juego fuerte y muy duro, algo que ya habían palpitado en la previa al partido. “Hace dos semanas veníamos hablando del partido y que si lo llegaba a cruzar en alguna pelota lo iba a levantar. No había amiguismos dentro de la cancha, pero uno sabe que él está defendiendo esos colores”, agregó el defensor entre risas.

Mellado Jara.jpg

El trabajo es el trabajo y ambos equipos buscaban la victoria, Cipo intentando meterse en zona de clasificación y Liniers tratando de salir del mal momento. “El trabajando allá, yo acá, pienso que en cualquiera de las pelotas divididas uno de los dos iba a ir fuerte porque juega así. Pero es algo lindo jugar contra un amigo y más lindo ganarle. Fue un partido difícil que nos costó como todos los que venimos pasando”, sostuvo el lateral albinegro.

La victoria se quedó en manos del Capataz, que recibió el aliento de su público. Con buena concurrencia, Lucas vivió sentimientos encontrados, pero hizo su trabajo para su actual equipo. “Lo que me generó esta vez no es lindo. Ya es la segunda vez que enfrento a Cipolletti y la verdad es que no es grato para mí en ninguna cancha, mucho menos en La Visera. Este partido se dio y lo hice con mucho profesionalismo e intenté ganar”, contó el mediocampista.

Lucas, tiene tatuado en la piel los colores negro y blanco. “Cipo para mí es mi lugar en el mundo futbolísticamente hablando. Es la cancha en la que más cómodo me he sentido en toda mi carrera, la que más cosas me genera. Es el club del que soy hincha. No puedo agregar mucho más”, explicó.

El actual jugador de Liniers recordó la campaña con Raggio que finalizó en los cuartos de final luego de caer por penales ante Chaco For Ever. “De aquel equipo me quedan muchas cosas lindas, hicimos un gran torneo. Quizá lo que me quedó más marcado es la espina de haber estado cerca. Pero lo que más me queda es que volví a sentir la ciudad entusiasmada, la gente con muchas ganas y ansiosa por los partidos importantes”, dijo Mellado.

Fue la mejor campaña en los últimos años y el hincha todavía la recuerda. “En ese momento la gente se volvió a enganchar en ese momento, me quedan recuerdos lindos pero más me queda la espina de que pudimos haber hecho algo mejor. Hicimos mucho, pero pudimos haber estado más cerca. Dios sabrá porque hace estas cosas y yo creo y soy consciente de que nos va a dar otra oportunidad en algún momento de mi carrera”, sostuvo Mellado.

Por el lado de Jara, recordó su campaña con Lucas y sostuvo lo que muchos piensan. “El hecho de compartir ese año con Raggio, creo que fue bueno el año de los dos, se afianzó más la relación. Es una persona que cualquiera lo quisiera tener en el equipo”, sostuvo sobre su gran amigo.

Los elogios no terminaron allí, Mellado no se despidió sin reconocer el esfuerzo y la dedicación de "Jarita" en su carrera. “Yo valoro mucho todo el esfuerzo que él ha hecho por Cipo, por estar en lo más alto y por mantenerse, es lo más difícil. Me pone muy contento el presente que está teniendo. Arrancó el año no de la mejor manera y el nivel que mostró el otro día, es lo que le gusta al hincha de Cipolletti”, concluyó.

Nota por Juan Pablo Andrez