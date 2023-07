Cipolletti le ganó a Liniers con una perla de Michelena

Cipolletti no la pasaba bien en casa hasta que apareció el distinto. José Michelena es un goleador de raza, con una calidad que no abunda en la categoría y en el fútbol en general. La jerarquía del delantero le dio la victoria al Albinegro sobre Liniers de Bahía Blanca, en el cotejo válido por la fecha 21 del Federal A.

En el arranque del complemento, Franco Coman estuvo cerca con una media vuelta y Cipo respondió con un anticipo de Favio Cabral que no pudo anotar de cabeza.

image.png

Y cuando la desidia de la tarde se adueñaba de los corazones albinegros, apareció Michelena. Un diferente que ve oportunidades donde otros se complican. Iban 17' cuando Fernández rechazó un centro de Wagner y la pelota salió lejos del área. Parado en la medialuna, Michelena tocó de primera, con pierna derecha, por arriba del arquero que estaba adelantado, y abrió la cuenta.

La última media hora del partido evidenció la superioridad de un plantel sobre otro. Lejos de jugar su mejor partido, Cipo casi no sufrió y estuvo más cerca del segundo que su rival del empate.

Bonjour movió el banco para renovar energías porque el desgaste fue enorme. Un partido típico de esta categoría que el Capataz supo sacar adelante y cuyos tres puntos significan volver a la zona de clasificación.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Ezequiel Rodríguez, Lautaro Brienzo, Leandro Wagner; Fernando Pettinerolli, Maxi Amarfil, Lucas Arguello, Laureano Doello; José Michelena, Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Liniers: Lucas Partal; Ezequiel Fernández, Mauro Martínez, Carlos Giménez, Gonzalo Gill; Alexis Bulgarelli, Gonzalo Barez, Lucas Mellado, Tobías Torrielli, Stefano Zarantonello y Franco Coman. DT: Claudio Graf.

Gol: ST 17 Michelena

Cambios: ST 25 Julián Taverna e Ignacio Cecchi por Mellado y Martínez (L), 27 Luis Dezi y Alex Díaz por Michelena y Doello (C), 29 Alejo Tabares por Wagner (C), 30 Massimo Nicolás Monti por Torrieri (C), 45 Nicolás Iachetti y Diego Aguirre por Pettinerolli y Cabral (C).

Árbitro: Pablo Núñez

Cancha: La Visera