Cipolletti, con la mira puesta en Sol de Mayo

Para aquel encuentro no había sido parte del plantel Leandro Wagner por una nueva molestia originada de una lesión que arrastraba desde hace dos fechas.

En cuanto a esos tres jugadores, Jara y Wagner se entrenaron con normalidad durante las últimas jornadas. Michelena ya se había reincorporado al grupo pero en una de las últimas prácticas entrenó diferenciado. Habrá que esperar al domingo para ver si es de la partida o no.

“Realmente hay algunos que todavía continúan pero las molestias son menores. Lo importante es que sacamos adelante una seguidilla de partidos con mucha dinámica. Había un cansancio generalizado pero ahora ya están todos con las pilas puestas al máximo”, sostuvo Bonjour en conversación con El Bunker Deportivo, de LU19.

Otras de las piezas claves que vuelven a estar disponibles son Lucas Arguello que purgó la fecha de suspensión en la fecha anterior y Manolo Berra. El capitán tampoco viajó a Rawson debido al golpe recibido ante Santamarina. El defensor cumplió con los plazos correspondientes al protocolo médico y seguramente será de la partida.

Las inclemencias del tiempo obligaron a modificar los horarios de las prácticas y hubo que aprovechar el momento sin lluvias para hacer fútbol. “Me gustó mucho la práctica de esta semana con respecto a la dinámica que emplearon cada uno de ellos. Están entusiasmados, ayer aprovechamos a hacer fútbol cuando leímos el pronóstico y fue una práctica intensa”, señaló el DT.

Si bien el técnico recuperó futbolistas que venían ocupando un lugar en el once titular, la competencia interna existe y cualquier jugador está a la altura de la titularidad. Por esa razón, fiel al estilo de Bonjour, aún no hay indicios de un once para recibir a Sol de Mayo el próximo domingo.

“Estoy muy conforme por la predisposición y la buena voluntad para recibir lo que uno le indica. Es muy importante el movimiento de cada uno. Hay jugadores que no eran tenidos en cuenta y ahora son fundamentales, si no están de titulares, son suplentes. En este momento hay una competencia interna muy linda, ellos van a ir mejorando cada día en esa competencia sana”, concluyó.

Nota por Juan Pablo Andrez