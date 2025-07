Cipo y otro arranque difícil: "Ya supimos revertir la situación"

Agustín Stancato es una de las figuras del Capataz, que fue el mejor de la primera fase pero no comenzó bien la zona Campeonato.

"El arranque no fue el que todos queríamos, nuevamente nos toca arrancar perdiendo. Nosotros, igualmente, sabemos que hicimos cosas mal. De hecho, creo que no nos habían hecho todavía goles de esa forma”, dijo a LM Agustín Stancato.

“Estamos tranquilos porque sabemos de esto, ya lo supimos hacer, revertir esta situación. Como venimos diciendo, tenemos un grupo muy ambicioso, claramente no nos vamos a conformar con lo que ya hicimos. Tenemos una ilusión, tenemos objetivos como grupo", expresó el volante central.

Luego de esos mencionados tropiezos, los dirigidos por Cravero crecieron en el juego, la efectividad y confianza. De aquel trabajo se aferra el plantel para lo que resta del nonagonal. "Tenemos que seguir mejorando porque en estas instancias los partidos se definen por detalles y más adelante va a ser todavía más complicado. Entonces, hay que seguir ajustando como lo venimos haciendo. Por algo hicimos la campaña que metimos en el torneo anterior. Va a estar durísimo", analizó el jugador de Cipo.

cipo argentino monte maiz Stancato en el partido del domingo pasado contra Monte Maíz. Foto: Victoria Sánchez, Cipo Pasión

Tato es muy autocritico sabiendo de la capacidad y el nivel del equipo. “El resultado no se lo podemos atribuir o excusarnos con el clima o la cancha. Me parece que ahí somos muy autocríticos, tuvimos errores que nos costaron los dos goles. Fueron más distracciones nuestras, por ahí, que mérito del rival”, mencionó.

La imagen del segundo tiempo

Sin poder descontar antes del descanso, los de Cravero salieron a buscar los goles en el complemento, pero sin efectividad ante Alexis Bonet. "En el segundo tiempo jugamos mucho más. Ellos obviamente ya se dedicaron a defender y a tratar de salir con algún contragolpe. Nosotros un poco más jugados, tuvimos las situaciones, no las pudimos convertir”, repasó.

Más allá del impacto que genera caer en el arranque, Cipo no vio todo negativo en su paso por Monte Maíz. “Lo importante también es eso, la reacción del equipo y tener las situaciones, generarlas. Después pueden entrar o no, este fue un partido creo que tuvimos un poco también de mala suerte. Pero el grupo está muy bien”, sostuvo.

La semana comenzó charlada y con mucho análisis para lo más inmediato que es Kimberley, en lo que será el reencuentro con su gente para el Albinegro luego de casi un mes. “Lo importante es aprender de eso y corregirlo. Ahora a mirar para adelante, tenemos que hacernos fuerte local con nuestra gente, como lo venimos haciendo”, enfatizó.

El próximo domingo, a las 15.30, Cipolletti volverá a enfrentar a Kimberley, en el tercer duelo del año entre ambos. “Se viene un rival al cual no le pudimos ganar, un rival duro que nos planteó muy bien los dos partidos. Acá creo que hubo algún factor externo, pero nosotros el domingo vamos a salir sabiendo lo que puede llegar a pasar”, dijo el jugador en referencia al arbitraje de José Díaz. Aquella caída 2-0 en La Visera tuvo un penal mal cobrado para la visita y la expulsión a Andrés Almirón.

“En la mente tenemos y queremos los tres puntos. Desde el arranque estamos con nuestra gente en casa y de acá no se tienen que llevar nada. Esa es la idea, el pensamiento del grupo”, agregó sobre el duelo ante el Dragón.

Con la fecha libre cumplida, al Capataz le quedan siete partidos por delante y deberá remontar lo antes posible en un nonagonal que es corto y no permite margen de error. “Sabemos que es un torneo corto, son pocos partidos, pero tenemos un gran plantel, tenemos grandes líderes, grandes jugadores. Yo creo que, si todo está bien, nosotros tenemos que pelear cosas importantes”, reconoció.

Para el domingo hay muchos factores que, tanto a Stancato como al resto del plantel, los motivan. La revancha y el pueblo albinegro son los principales. “Eso me pone bastante contento y me da muchas ganas de que ya sea el domingo, y bueno, tener revancha del partido anterior y contra este rival especial. Todavía no le pudimos ganar y sería gratificante para todos poder hacernos de los tres puntos en La Visera”, concluyó.