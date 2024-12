Charly y Jan, el alma de la Escuela Municipal de Básquet: "Esto es una familia"

AS-Cipolletti-Esc Munic Basquet Femenino(Ex Corpofrut) (16).JPG Antonio Spagnuolo

“A mí me gusta trabajar con los chicos, en la formación de los jugadores. Acá lo importante es el crecimiento personal”, enfatiza Charly, quien explica que, si bien no hay que descuidar lo deportivo, hay un rol social en la tarea que llevan adelante que es más significativo.

Jan coincide totalmente en este concepto. Asegura que la formación es un proceso largo más allá de las dos horas que pueden estar las chicas en el gimnasio. “Las adolescentes son un diamante en bruto y hay que acompañar ese proceso de crecimiento junto con la escuela y la familia. Hay que ayudarlas a convivir con las frustraciones”, reflexiona.

Más de cien chicas

Ellos se ocupan de más de un centenar de niñas, adolescentes y jóvenes. La gran mayoría compite en forma federada en las categorías U12, U13, U15, U17, U21 y Primera. También trabajan con los peques de pre-mini, en un espacio más recreativo que incluye a los varones. Ponderan el aporte que les brindan sus colaboradores Catalina Lombi y Teo Bravo.

Cuando los dos entrenadores hablan de familia y básquet se les infla el pecho. Teo es hijo de Jan, estudia el profesorado de educación física en el Seneca y desde hace un tiempo los acompaña en el trabajo con las chicas. Ella afirma que es divertido compartir con él y aclara que en lo laboral saben separar los roles. “Se formó acá con nosotros”, cuenta. El joven también entrena a los varones del "Corpo".

Las dos hijas de Charly juegan en la EMBC. Greta, la más chica, tiene edad para competir en U15, pero juega en todas las categorías y hasta en la Primera, que también es dirigida por Jan. La más grande es Lara, quien se está recuperando de una lesión, pero es parte del equipo de U21 y de Primera. Su hijo Simón también juega al básquet, pero lo hace en el Club Cipolletti.

Un párrafo aparte merece Andrea, que es la pareja de Charly. Ella es la más activa de una comisión de padres que es realmente necesaria para que se pueda competir. Se ocupa y está en todo lo que hace falta en la organización.

Cata no es sólo parte del equipo de entrenadores. Juega en U21 y en Primera. Estudia el profesorado de educación física en la UFLO. Con verla apenas cinco minutos, se le nota la empatía con las más peques y la vocación de profe que tiene.

Cuando se le consulta sobre el balance que hace de este 2024, Charly no duda en afirmar que fue positivo. Argumenta que se pudo mantener la base de jugadoras del año pasado y que incluso se sumaron más. “Hasta una norteamericana tuvimos”, afirmó, entre risas. La joven en cuestión se llama Amber y estaba de intercambio estudiantil en la ciudad. Tenía que hacer un deporte y la EMBC le brindó la oportunidad.

Mientras dura la charla, las chicas que pasan para el baño o las que están llegando para su turno de entrenamiento no dejan de saludarlo o hacerle un chiste. Charly destaca en todo momento el acompañamiento de los padres para que la EMBC pueda desarrollar sus actividades y competir.

No es una tarea sencilla enfrentarse con clubes grandes de la región como lo hacen en el Torneo Integración y en los provinciales. El “Corpo” es una escuela municipal y el rol de los papás es clave para juntar fondos para pagar los arbitrajes, la mesa de control y comprar algunos materiales y vestimenta. Lo mismo ocurre para costear los viajes. Este año, las U15 viajaron a los Juegos “Villita” a Viedma con dos equipos. Las U13 también se trasladaron hasta la capital rionegrina para disputar el Provincial. Y para poder participar, hay que juntar plata a través de venta de comida y del kiosco. Allí el rol de los padres es fundamental.

Jan también hace un balance positivo, pero no puede pasar por alto la durísima situación que vivieron cuando se cayó el techo del gimnasio en el temporal del 29 de abril. Se le humedecen los ojos cuando su memoria la lleva a esas semanas en las que tuvieron que mudar las prácticas para que las chicas no perdieran el ritmo de entrenamiento. Al principio usaron el playón del Corpo y luego se trasladaron al Gimnasio Número 1 de calle Mengelle. Fueron tiempos difíciles porque ambos espacios no están preparados precisamente para el básquet.

Pero si hay algo que estos dos profes saben es hacerle frente a las adversidades. “Con lo que tengo, ¿qué es lo que se puede hacer?, ese es mi lema”, destaca Janet, quien para valorar el presente recuerda cuando perdían la mayoría de los partidos por 80 puntos.

El cierre de año deportivo en el Torneo Integración fue muy positivo con las U12 en la final de la Copa de Oro, las U13 en la semifinal de la Copa de Oro, las U15 en las semis de la Copa de Plata, las U17 en las semis de Copa de Plata y las U21 en la final de la Copa de Plata. La Primera también llegó a la final de la Copa de Plata.

Tienen personalidades distintas y se nota. “Siempre decimos que ‘Charly las malcría, y yo soy la mala’, es un poco así”, concluye Jan mientras se le esboza una sonrisa.

Las jugadoras

El listado de las jugadores que compitieron a nivel federado por la EMBC en el Torneo Integración.

El plantel de U12 lo integraron: Abril Soto, Camila Anes, Karen Walther, Karla Walther, Lucía Daruich, Zaira Amaolo, Martina Dellabarca, Jazmín Jara, Valentina Ynayado, Brisa Soto, Sabrina Márquez, Tiziana Beroiza, Micaela Acuña, Francisca Beitia, Paz Ballaman y Celeste Ballaman.

El de U13: Noa Obreque, Ludmila Guarut, Renata Laffite, Sofía Laffitte, Olivia Pérez, Paloma Banegas, Cristal Sánchez, Sofía León, Catalina Casagrande, Ana Campos, Nahiara Retamal, Bianca García, Agostina Torres, Luisana Guevara y Jazmín Fernández.

El de U15: Brunella Guarut, Paulina De Souza, Agostina Cellini, Mai Obreque, Gianella Montiel, Greta Lencina, Pía Pero Bellido, Lola González, Lola Buscio, Lola Silva, Paulina Troncoso, Sol Cifuentes, Ana Clara Sepúlveda, Lucía Rodríguez, Emilia Pedano, Alma Helguero, Agostina Corillán y Malena Flores.

El de U17: Milagros Linares, Olivia Lanzavecchia, Candela Gordillo, Victoria Lumachi, Agustina Balle, Martina Buffa, Justina Quezada, Milagros Gómez y Delfina Martínez.

El de U21: Deysi González, Catalina Lombi, Danna Sícolo, Macarena Aguirre, Luz Rivera, Martina Valdivia, Sol Flores, Eugenia Gomina, Malena Melchori y Abril Guzak.

El de Primera: Virginia Miriggiola, Brenda Martínez, Ana O'Connor, Maite Marcella, Débora Cenzual, Martina Romero, Ayelén Pacheco, Cristela Aranda, Andrea Palma, Deysi González, Catalina Lombi, Danna Sícolo, Macarena Aguirre, Luz Rivera, Martina Valdivia, Sol Flores, Malena Melchori, Milagros Linares, Victoria Lumachi y Greta Lencina.