Boxeo: el cipoleño Rosales entrena en el Cenard

La convocatoria para la “Joyita” Rosales llegó gracias a su buen nivel en los últimos años en los Juegos Evita, campeonatos provinciales y veladas boxísticas en la zona. “La oportunidad surgió por uno de los técnicos del seleccionado Roberto “Pocho” Arrieta, que ya lo había visto en los Juegos Evita. Después, coincidimos en un evento del campeonato en Allen, hicimos los contactos, hablamos, me pidió videos de peleas de Axel y al tiempito surgió la oportunidad de poder venir a entrenar con el seleccionado”, explicó.

Tiene mucho para dar

El pugilista de 16 años está entrenando junto a Omar Narvaez, Daniel Gonzalez y Pablo Arrieta, los principales directores técnicos del equipo nacional. “Estoy entrenando a cargo de los profes del seleccionado argentino de boxeo, los entrenamientos son de doble turno de aproximadamente dos horas y media. Somos alrededor de 35, 40 chicos que nos citaron a este campus”, relató Axel.

La Joyita, ya había tenido competencias nacionales, pero reconoce que el nivel propuesto en el Cenard es mucho más alto, casi profesional. “El martes nos tocó a la mañana sparring y a la tarde escuela de combate. No es nada comparado a lo que venía trabajando. Creía que eran exigentes y me di cuenta que era un diez por ciento de lo que trabajan acá. No es nada comparado a la zona, un muy buen nivel de boxeo”, concluyó.

Para Axel Rosales esta será la última actividad del año, en una temporada en la que pudo pelear en varias oportunidades más allá de haber sufrido lesiones que lo perjudicaron. El pibe rionegrino obtuvo en este 2024 un campeonato provincial, el título de Liga Metropolitana en Neuquén y participó del Campeonato Nacional en Chubut.

El mes pasado, en el Gimnasio 1 de Cipolletti, en una velada organizada por la Escuela de Boxeo 2 de Agosto, se midió ante Martín Navarrete Orostica, de Temuco. En el combate con el trasandino, la Joyita se quedó con el triunfo en el segundo round por RSC.