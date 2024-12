Bombazo: Boca analiza un trueque con un equipo español por una de sus joyas

El Xeneize no vería con malos ojos desprenderse de uno de sus juveniles para reforzar el mediocampo, aunque las negociaciones todavía no comenzaron.

Ocurre que la situación de Cristian Medina sigue siendo compleja. El mediocampista surgido de las inferiores del Xeneize lleva varios meses sin jugar debido a que su postura con respecto a una eventual transacción es inflexible: de hecho, el volante tenía todo arreglado para emigrar a Turquía y vestir la camiseta del Fenerbahçe, aunque la cifra propuesta por los otomanos no convenció del todo a la directiva.

Por ello, y pese a que Pintita tuvo intenciones de contar con él, lo cierto es que integra el plantel sin sumar minutos. Así, el juvenil se convirtió en uno de los candidatos a abandonar el club en el actual mercado de pases: para reemplazarlo, Lucas Robertone , que actualmente se desempeña en el Almería, suena como una alternativa potable. Más allá de que el ex Vélez es del gusto del DT , la opción de un canje parece haber quedado atrás más allá de que se analizó en las últimas horas.

Robertone.jpg Robertone jugó solo seis partidos de 21 por liga.

En principio, desde el cuadro de La Ribera consideran que el ex seleccionado olímpico tiene un valor mayor al del oriundo de Concordia: según el sitio Transfermarkt, el hombre que disputa la segunda categoría del fútbol español está cotizado en 6 millones de euros a sus 27 años, mientras que el nacido en Moreno, de 22, escala hasta el doble. En esa coyuntura, si los líderes del campeonato quieren al pichón de crack, deberían aportar un plus de dinero.

El zaguero que también suena para reforzar al Xeneize

Otro que suena como posible incorporación es Lautaro Gianetti, también de la cantera del Fortín y actualmente en el Udinese de Italia. El zaguero de 31 años estuvo a punto de arribar al equipo azul y oro en más de una oportunidad, pero el trato no se cerró y continuó su carrera en el exterior: el estratega ex Racing considera que la defensa es una zona a robustecer después del flojo rendimiento de la mayoría de los centrales a lo largo del año, pero Boca todavía no realizó ninguna oferta formal. Hay tiempo hasta febrero...