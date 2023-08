Atletismo: cómo es la preparación para correr la media maratón de Buenos Aires

El encuentro multitudinario reúne atletas del país y el mundo y los deportistas se ponen a punto. "La preparación viene bastante bien, mejor de lo que podía esperar, con uno de los procesos más regulares que he podido hacer con mi entrenador Diego Pichipil. Él se encarga un poco de castigarme con los entrenamientos", relató Alias a LM Cipolletti.

Fue fundamental para Ramiro encontrarse con Pichipil, el cambio es rotundo según contó: "Vengo tomándolo más serio en los últimos años. Tengo la posibilidad también de acomodar el trabajo y el estudio en base a los entrenamientos. También vivo de esto con R.A.".

La dedicación del atleta debe ser al cien para alcanzar los objetivos y el sacrificio es notorio. "Este año con la conducción de Diego, tuve la oportunidad de adaptarme muy bien a un incremento importante de volumen, eso implicó empezar con el doble turno de 5 a 6 veces por semana. Tengo que organizarme con el estudio y el deporte", comentó y agregó: "desde que estoy entrenando con él, es empezar a mejorar desde las distancias más cortas y de ahí ir subiendo las distancias. La adaptación es consciente y constante, además del compromiso que implica prepararse para hacer una carrera sin importar las distancias".

Hay que madrugar para poder llevar adelante la rutina, es uno de los tantos desafíos. “Casi todos los días meto un turno a las 5.30, 6 de la mañana y por la tarde suelo hacer un turno más fuerte de pista o calle. A veces complemento con el gimnasio, alguna sesión de osteopatía y con los kinesios que me siguen”, dijo sobre sus días.

Si bien el esfuerzo es individual para Ramiro, siempre es necesario entrenar en grupo. "Generalmente en la semana tratamos de coordinar para hacer por lo menos los entrenamientos fuertes donde viene bien un poco de apoyo moral y de empuje”, añadió.

Ramiro Alias.jpg

Buenos Aires, el objetivo

Mejorar los tiempos en los 21 K está en la mente del corredor. "En media Maratón de calle va a ser mi segunda experiencia. Pude ir el año pasado con los chicos de Corredores Cipolletti, dónde medianamente pude hacer un buen tiempo para lo que había entrenado, hice abajo de una hora 15", aclaró.

Ramiro tiene carreras en distintos terrenos, pero su mirada en agosto se posa en la calle. "Alterno el calendario con muchas carreras de montañas, preparándome en la barda, pero hace dos años el objetivo fuerte es Buenos Aires. Por lo espectacular de correr con 23 mil personas, creo que va a seguir siendo el objetivo muchos años más", se entusiasmó.

Pase lo que pase en la prueba nacional, Alias tiene en claro que no va a bajar los brazos y volverá nuevamente a recorrer esas calles: "Este año con el entrenamiento y la adaptación la idea es correr unos minutos más rápido, buscando ser corredor de 1 hora 12, ese es el objetivo. Si no llega a darse en Buenos Aires, será en otra carrera porque vamos a seguir con la misma convicción, firmeza y pasión".

La experiencia de Ramiro

El deportista inició su carrera deportiva hace más de 10 años, siendo amateur. “Arranqué en el 2009, 2010 y como todo corredor, en ese momento caí en uno de los graves errores de saltearme etapas, no respetar procesos y correr distancias largas. Eso me llevó primero a muchísimo aprendizaje, lesiones y cuestiones que me obligaron a cortar procesos”, dijo sobre sus inicios.

El crecimiento año a año y siempre busca escalar un paso más. “Este año me pude adaptar bien, obviamente con el seguimiento riguroso de mi entrenador y del acompañamiento de los médicos y de la nutricionista. La adaptación implicó perder un poco de peso, de repente aparecieron más tensiones o molestias que se hicieron comunes y que traté con ellos”, explicó.

Si bien la media maratón será segunda incursión en distancias largas, Ramiro tiene otros gustos. "Tuve la oportunidad de incursionar en varias distancias, hasta en el ultra trail, pero me siento más cómodo en distancias cortas. Me exijo más porque los ritmos y las intensidades son más fuertes. De hecho me gusta esa incomodidad que implica correr más apresurado", concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez