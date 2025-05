Además de único puntero, Cipo es el equipo más goleador del país

"Estamos muy contentos con el presente del equipo más que nada. Después en lo personal, obviamente, a uno le da confianza, suma para la carrera, así que muy contento, Me está tocando así que a aprovechar este momento", declaró el atacante de 32 años al Bunker Deportivo.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (9).jpg

"Después de lo 20' del primer tiempo, por ahí cedimos un poco por el cansancio para respirar. Ahí ellos tuvieron la posibilidad de tener la pelota y llegaron con algún que otro centro, pero sin lastimarnos", agregó sobre el desarrollo del partido.

La Visera volvió a estar prácticamente llena y el apoyo para el equipo es constante. "Es increíble ver a toda esta gente así, creo que se van contentos a casa", cerró Ibarra.

CIPO 3 - RINCON 0.mp4

Lucero, otro refuerzo clave

Uno de los que había dicho en la pretemporada que este equipo quería devolver a Cipo a los primeros planos es Gonzalo Lucero, que abrió la cuenta ante Rincón es titular siempre para Cravero.

"De local nos estamos haciendo muy fuertes, es algo que venimos trabajando, se ve reflejado en la cancha, donde hay uno de ellos hay tres nuestro y eso nos pone muy contentos. Es la senda que tenemos que seguir, de local no se nos tienen que escapar puntos", señaló el zurdo.

"Todos le quieren gana al puntero, es algo que nos viene pasando. Rincón es un rival duro, pero nosotros estamos muy bien de local, de visitante tratamos de robar puntos también. Ahora vamos por estos tres que vienen de local para seguir escalando en la tabla", avisó en cuanto al cotejo del próximo sábado, también en La Visera, contra Sol de Mayo.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (25).jpg Omar Novoa

En el arranque del torneo, Cipo perdió en Rincón 1 a 0 y a los jugadores del Capataz les quedó la sangre en el ojo. "Para mi si, fue revancha. Esto lo hablo personalmente, era un equipo nuevo y nos faltaba conocernos. No habíamos logrado amistosos, nos faltaba trabajo y con diez partidos encima quedó reflejado que somos superiores", opinó Lucero.

La importancia del grupo

"Algo para destacar de este equipo es que nunca da la pelota por perdida y cuando tiene que jugar, juega. Cuando nos quedan las pelotas para definirlo, lo hace y por suerte pudimos obtener la victoria", valoró.

"Es algo muy lindo, no siempre pasa en el fútbol. En lo personal nunca me había pasado. Pasa en muy pocos lugares que se forme un grupo tan lindo. Del 1 al 30 quieren jugar quieren jugar, estar y alientan al compañero. Quieras o no eso se ve rereflejado en la cancha", finalizó el volante ofensivo.