A fuerza de triunfos y golazos, Cipo está en boca de todos

"Se me fue dando, fui viendo los espacios, creo que me los fueron dando también y aprovechando con lo último que me quedaba. A lo último salió un puntinazo", le dijo Ibarra a LU19 en el campo de juego.

Golazo de Cipolletti en el Federal A

"Con tranquilidad. El equipo te da esa confianza de que en algún momento si no lo hago yo, lo va a hacer cualquier otro", agregó el delantero, máximo anotador de la categoría sobre 38 equipos con 10 goles.

Más allá de la humildad del "Picante", es una realidad que el equipo lo respalda. El trabajo defensivo está coordinado y para atacar hay una idea clara de juego que se ve en los partidos.

"Era un partido importante, uno debe mantener la calma, van a venir partidos así, cerrados. Es difícil dar vuelta un partido en esta categoría así que contentos. Es importantísimo, es un plus para nosotros, creo que la gente también lo está viendo", cerró el protagonista del gol del fin de semana.

ON - Futbol Cipolletti vs Germinal de Rawson (15).jpg Gonzalo Lucero lo vio y lanzó rápido un pase de 30 metros. El resto es historia escrita por Ibarra. Así festejaron el golazo del sábado. Omar Novoa

El caso de Ibarra desde lo individual es el reflejo de lo que es Cipo como equipo. En esta temporada, supo reponerse de un mal comienzo, fue construyendo un estilo protagonista, contundente y por momentos lujoso. La cosecha hasta ahora es sobresaliente, al punto de ser el mejor de todo el país tanto en puntos (37) como en tantos convertidos (29).

Cabe mencionar que además del gol del sábado y los penales que suele patear muy bien, el propio delantero le marcó a Villa Mitre con una chilena impresionante que en su momento también puso la camiseta albinegra en el escenario nacional.

tabla federal a 7 de julio 2025.jpg

Leandro Vella tiene más para dar

Siendo el último de los tres refuerzos que llegó en la semana previa, Leandro Vella mostró cosas interesantes en su debut. Fue el mejor de Cipo en una primera parte donde el arquero rival y la impericia propia hicieron que se fuera abajo en el marcador.

"Recién conozco a mis compañeros, los chicos están muy bien. Desde que llegué me dijeron que me apoye en ellos, que iban a estar conmigo siempre, que trate de mostrar mi juego. La confianza que me dio el grupo es fundamental para mi, pero se que puedo dar mucho más. Es mi primera semana con ellos, me falta adaptarme más, pero vamos a andar bien. En lo personal me sentí bien, sobre todo en el primer tiempo. Vamos por más", declaró el volante ofensivo.